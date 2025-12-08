宜蘭警執行蕭美琴勤務被撞重傷 媽媽：政治人物別用兒子做口水戰

副總統蕭美琴上週五到宜蘭縣視察，林姓警員執行勤務時被廂型車撞成重傷。（資料照）

副總統蕭美琴上週五（5日）到宜蘭縣視察，24歲林姓警員執行勤務時被廂型車撞成重傷，引起藍、白陣營抨擊蕭美琴「假視察、真輔選」，假公濟私害員警受傷。林姓警員母親今天說話了，她不希望政治人物用兒子做口水戰，不希望模糊焦點，這不是家屬希望看到的，真正該負責的是肇事的司機。

「該負責的是肇事司機」

林媽媽接受媒體電訪，她說，她們只是一般平民，任何政黨爭論，她們都沒辦法介入，但她們希望台灣是好的，因為「我們都住在這邊」，她不希望因為她孩子的事情，大家就模糊了焦點，都往政治那邊去，這一點扯太遠了。

林媽媽希望大家將心比心，所有的政治人物，如果你們從旁關心集氣，她們很感激，可是不要用她的兒子做口水戰，家人在努力照護他，看著兒子接受痛苦手術的時候，還要去承受負面情緒，對她們完全不公平，政治人物講政治的事情，跟她兒子恢復健康一點關係都沒有，她們不希望因為一個年輕人的受傷，讓社會有更多紛爭，更加的亂。

林媽媽還提到，兒子爸爸也希望大家不要用他那一天，從台北飛奔宜蘭，看到孩子狀況一時心急講的話，把他擴大或扭曲的解釋，爸爸作為一個30幾年退休的警察，他當然知道警察的工作是怎樣，不可能希望說自己兒子不要上班，換別人去就好，當然我們會覺得倒楣碰到了，但更希望的是以後能不能預防？該做些什麼？希望得到一個說法而已。

肇事者神隱 林媽媽很難釋懷

林媽媽說，徐姓肇事者感覺好像躲在輿論的傘下陰影後面，都沒有讓他可以出來做任何表示，沒有任何人出來幫我們一起譴責或者是讓他站出來負責，肇事者如果還有人性的話，「你不用來跟我們父母道歉，不用跟兒子女朋友道歉就算了，你不會想來看看被你撞的人現在怎麼樣了嗎？」這是她跟先生很難釋懷的地方。

林媽媽也提到副總統人很好，第二天有到榮總看她們，有指示這是因公受傷，請榮總團隊盡力救治，還說以後復健時的職務調動，會幫她們一起想辦法；林媽媽說，兒子很熱愛警察工作，只希望趕快好起來正常的跑跑跳跳，做他最喜歡在第一線面對群眾服務社會的工作。

