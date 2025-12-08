北市議員陳怡君涉貪開庭再認罪 稱犯案並非貪財

台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖，遭控利用親友人頭詐領助理補助費，並收取營建廠商每月3萬9千餘元「顧問費」，檢方依違反貪污治罪條例等罪起訴。（資料照）

民進黨台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，遭控以親友人頭詐領助理補助費，並向營建業者收取每月約3萬9千元「顧問費」，遭依貪污治罪條例等罪起訴。今庭訊中，陳怡君繼上次開庭後再度坦承犯行，但強調犯案並非貪財，表示因服務處資金不足，才挪用公費補缺。除涉嫌提供每月4萬元顧問費的建商胡姓董事長否認犯行外，同案張惠霖等6名被告均坦承犯罪，並請求法院考量無前科，給予緩刑。

陳怡君今年2月因涉貪遭檢調搜索，羈押將近8個月。高等法院9月撤銷延押，改裁准陳、張分別以100萬元、50萬元交保，並加上限制住居、出境出海及科技監控等措施，為高院首件自為裁定准予交保的案例。

今日下午庭訊中，陳怡君表示已認罪並深知犯錯，但強調犯案並非貪財。她直言，從政目的並未為了賺錢，犯行起因於服務處經營困難，例如一場造勢活動動輒花費40至50萬元，政黨補助卻僅3至5萬元，資金缺口龐大。

陳怡君說，若連節慶活動或水電費都難以負擔，容易遭質疑能力，因此甚至將自家住宅充作服務處，顯示並非追求享受，而是在壓力下做出錯誤決定。

張惠霖則向法官表示，事發後已深自檢討並願承擔責任。她說，涉案助理多為相識逾20年的老友，基於信任交由其管理，但因財務觀念不足及資金吃緊，一時失慮犯案；並強調相關款項均用於公務，未進入私人口袋。

另張惠霖的三弟媳與胞姊等人也當庭認罪，承認僅出借帳戶，並不知助理工作內容且無不法所得；陳怡君等6人盼法院考量無前科，從輕量刑。庭末，法官諭知本案訂於明年1月12日下午3點宣判。（17:18更新）

