    首頁 > 政治

    徐國勇：民進黨基隆市長人選「非常好」 地方政壇：議長童子瑋呼聲高

    2025/12/08 16:15 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨中央黨部秘書長徐國勇今天（8日）表示，民進黨基隆市長已經有非常好人選，等身兼民進黨主席的賴清德總統召開記者會來宣布。（記者俞肇福攝）

    

    民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，六都部分，除了高雄、台南將舉辦初選，其餘皆透過徵召，目前確定新北市由立委蘇巧慧、台中由立委何欣純披掛上陣。民進黨秘書長徐國勇今天（8日）在基隆受訪時指出，基隆市長已有「非常好」的人選，由總統兼民進黨主席賴清德親自召開記者會對外公布。據了解，基隆地方普遍看好基隆市議長童子瑋。

    徐國勇今日前往三軍總醫院基隆正榮院區，參加國際獅子會300A 5區捐贈葉克膜暨手持超音波醫療器材典禮。談到基隆市長候選人，徐國勇表示，民進黨選舉對策委員會（簡稱選對會）仍然在徵召當中，但目前已經有非常棒的人選，「時間到了」就會向大家宣布。

    記者詢問所謂「時間到了」，究竟會落在何時？徐國勇進一步說明，選對會通過後，還要再經中執會通過，希望12月能夠將人選定案，時間點可能會落在12月底或1月初，由賴清德親自召開記者會，向民眾宣布。

