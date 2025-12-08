「助理費除罪化」新北反應分歧 卓冠廷轟：民代變相加薪數百萬

民進黨議員卓冠廷認為，藍委陳玉珍的提案，等於讓每個民意代表變相加薪數百萬，這種道德和守法標準，難怪會去亂刪國家預算，毫無下限。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，並也擴大提出修法，要將縣市議會的議員一併納入適用。對此，新北市民眾黨議員陳世軒表示，民眾黨堅持助理費必須公款公用；國民黨新北市議員陳偉杰說，應持續強化公開透明與合理化標準；民進黨議員卓冠廷則認為，每個民意代表等於變相加薪數百萬，這種道德標準和守法標準，難怪會去亂刪國家預算，毫無下限。

陳玉珍提出助理費除罪化的修法，要將立法院編列的公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委可統籌運用而且免檢據核銷，可自行決定助理的薪資多寡、保險與相關人事安排等；陳玉珍等藍委也擴大提出修法，要將縣市議會的議員一併納入適用，如果三讀通過，未來縣市議員的公費助理薪資多少，將由「老闆」縣市議員說了算。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷表示，陳玉珍的修法是要未來民意代表助理費「免檢據核銷」，然後把助理費的運用「歸於政治責任」、免於貪污治罪條例範疇；等於民意代表的人事費用，既不用核銷、也不受任何廉政的檢驗，每個民意代表等於變相加薪數百萬，這種道德標準和守法標準，難怪會去亂刪國家預算，毫無下限。民進黨議員翁震州則反對這項修法，呼籲立法院與地方議會審慎以對。

陳世軒指出，民眾黨的立場非常清楚，過去助理費產生相當多的爭議，因此需有明確的制度跟規範，民眾黨堅持助理費必須公款公用；助理費的修法將影響未來民代及聘用助理的任用與撥款方式，建議立院應該多聽取助理意見及輿論反應，避免助理權益被剝奪，甚至反而造成民代自肥的觀感。

陳偉杰說，所有制度的調整都應兼顧法制面、社會觀感與實務需求，並在充分溝通下尋求更完善的版本。他也呼籲，未來在審議過程中，應持續強化公開透明與合理化標準，以回應民眾期待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法