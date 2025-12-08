藍營暫緩民代助理費除罪化修法 吳思瑤籲撤案：擱在那只會復燃

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出民代助理費除罪化相關修法，引發各界批評，立法院國民黨團稍早決議「暫緩處理」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，國民黨要做的不是暫緩推動，應當是要撤案才對，案子擱在那裡只會復燃，冷凍一下再拿出來退冰，沒有撤案無法表達他們真心要釐清社會民意的壓力。

對於藍營暫緩處理而非撤案，吳思瑤表示，過去很多議案包括「中配6改4」或是陳玉珍第一次提「離島建設條例」，都是因為民意輿論壓力很大，所以暫緩推動，但案子擱在那裡，它只會復燃，冷凍一下再拿出來退冰。國民黨雖然按下了暫停鍵，但她希望不只是暫停，應該是要永久停止。

吳思瑤說，國民黨之所以暫緩處理，可以解讀到，當輿論的反彈力道更大，這些不受控、且慣用多數暴力的國民黨立委還是會感到害怕；爭議法案的輿論力道夠強，是足以構成反制的力量，不管是暫緩或撤案，輿論、民意，還是重要的事。

吳思瑤也說，回到條文本身，非常清楚就是立委自肥，包括立法院助理工會、國民黨內的助理也都跳腳，他們內部炸鍋的壓力，其實也是他們不得不暫緩的主要問題。而內部炸鍋也分為兩部分，一是助理本身的勞動、工作權益擔心受剝奪，因為除罪化就是可以私有化；其次是擔心影響選舉、民調，衝擊政黨支持度。

