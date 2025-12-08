為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營暫緩民代助理費除罪化修法 吳思瑤籲撤案：擱在那只會復燃

    2025/12/08 15:57 記者謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出民代助理費除罪化相關修法，引發各界批評，立法院國民黨團稍早決議「暫緩處理」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，國民黨要做的不是暫緩推動，應當是要撤案才對，案子擱在那裡只會復燃，冷凍一下再拿出來退冰，沒有撤案無法表達他們真心要釐清社會民意的壓力。

    對於藍營暫緩處理而非撤案，吳思瑤表示，過去很多議案包括「中配6改4」或是陳玉珍第一次提「離島建設條例」，都是因為民意輿論壓力很大，所以暫緩推動，但案子擱在那裡，它只會復燃，冷凍一下再拿出來退冰。國民黨雖然按下了暫停鍵，但她希望不只是暫停，應該是要永久停止。

    吳思瑤說，國民黨之所以暫緩處理，可以解讀到，當輿論的反彈力道更大，這些不受控、且慣用多數暴力的國民黨立委還是會感到害怕；爭議法案的輿論力道夠強，是足以構成反制的力量，不管是暫緩或撤案，輿論、民意，還是重要的事。

    吳思瑤也說，回到條文本身，非常清楚就是立委自肥，包括立法院助理工會、國民黨內的助理也都跳腳，他們內部炸鍋的壓力，其實也是他們不得不暫緩的主要問題。而內部炸鍋也分為兩部分，一是助理本身的勞動、工作權益擔心受剝奪，因為除罪化就是可以私有化；其次是擔心影響選舉、民調，衝擊政黨支持度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播