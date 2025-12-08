擋軍購換北京門票？ 鄭麗文：台灣的國家安全不是軍購一個數字來決定

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握，北京提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。國民黨主席鄭麗文今日接受專訪時表示，台灣的國家安全，不是軍購一個數字來決定的。真正在拖台灣後腿、在破壞台灣國家整體安全、矮化削弱台灣戰略價值的，正是民進黨長年錯誤的政策所造成。

鄭麗文指出，二次世界大戰之後，國民黨在台灣都是中華民國國防力量最堅實的後盾與支持者，這一點永遠不會改變。前總統馬英九執政時期兩岸關係緩和，也有合理軍購，國民黨對軍購的態度很簡單，必須是科學、合理、有效的，就事論事，到底什麼才是台灣需要的軍購內容，怎麼樣的購買價格才是合理的，貨什麼時候會到，什麼軍購才是能真正保衛台灣的。

鄭麗文認為，更重要的是台灣的國家安全，不是軍購一個數字來決定的，台灣的經濟實力、在地緣政治上重要關鍵無可取代的戰略價值，整體的構成台灣的國家安全，而民進黨除了軍購的數字之外，沒有任何的努力，甚至反其道而行，變成台灣國家安全的威脅主要來源，不談兩岸如何緩和、和解、和平，只要講到台灣的國家安全，只剩下一個軍購的數字，這是不合理、不健康、被扭曲，被狹隘及高度限制了。

鄭麗文表示，台灣整體的戰略價值如何影響國家安全，是一個整體的問題，包括能源錯誤的結構，光是缺電這一點，民進黨就置台灣戰略安全於無物，否則怎麼可能停掉核電、怎麼可能不用核電，民進黨講的整套論述都是假話，不堪一擊經不起考驗，真正在拖台灣後腿、在破壞台灣國家整體安全、矮化削弱台灣戰略價值的，正是民進黨長年錯誤的政策所造成。

鄭麗文指出，反核與台獨民進黨兩個神主牌，就是台灣最致命的問題，這是台灣的任督二脈，被民進黨掐死了台灣就活不了，如果能下架台獨、重啟核電，台灣就是一尾活龍，但民進黨不願意理性對話，還要醜化、潑糞、扭曲，國民黨反對台獨就被扣紅帽，那去問美國和全世界誰支持台獨？就是因為沒有，不然賴總統幹嘛說不需要宣布台獨，既然全世界都沒有人支持，民進黨也說不需要宣布台獨，真的不懂為什麼台獨黨綱還要擺在那邊每天上香，這不是請鬼拿藥單嗎？民進黨只要拿掉這兩個神主牌，中華民國就團結了，還有什麼不能團結的呢？始作俑者、問題都出在民進黨。

