政院堅持不執行財劃法 國民黨團轟：尸位素餐、貪戀權位

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，依照規定，覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布，據悉，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，行政院堅持不會執行。國民黨團書記長羅智強今日砲轟，行政院長卓榮泰創下中華民國憲政史上單一行政院長覆議案8連敗，卻仍尸位素餐、貪戀權位、唾面自乾，創中華民國憲政史上最可恥記錄。

羅智強指出，前行政院長謝長廷因總預算案覆議不成，即主動辭職負起政治責任，民進黨籍行政院長的政治擔當真的是江河日下、一落千丈。羅智強嚴厲警告卓榮泰，身為最高行政首長，不要成為民主法治的劊子手，行政院若執意毀憲亂政，卓榮泰就是摧毀中華民國民主憲政的歷史罪人，賴清德威權獨裁的共犯。

羅智強提到，近日親綠學者李忠憲連日公開發文指出，如果行政部門選擇性執法、以人治取代法治，比惡法更可怕。羅智強指出，現在行政院不只針對《財劃法》修法毀憲亂政，對立法院已三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》行政院也拒不執行。同時，中選會委員任期屆滿不提名、NCC委員、大法官都擺爛延宕不提出新名單，中央政府主動癱瘓組織運作，前所未見、史無前例。

羅智強表示，現在的行政院長卓榮泰、總統賴清德執政下的中央政府就是標準的「獨裁政府」。口中滿嘴憲政法治，但做出的事卻是視行政命令、法律、憲法為糞土。羅智強提醒卓榮泰，作為少數政府的行政院長，不要把自己當成皇帝，應該坐下來與立法院理性討論解決方案，與地方政府找出財劃法的共同交集，才是行政院長的本份。

