藍營暫緩助理費除罪化修法「知錯能改」 陳培瑜：最好是撤案

國民黨立委陳玉珍提出民代助理費除罪化相關修法，引發各界批評，立法院國民黨團稍早決議「暫緩處理」。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，這是「知錯能改，善莫大焉」的第一步，但更好的做法是撤案。她說，陳玉珍是要去選金門縣長的人，所以不怕丟臉，但所有業報是繼續留在國會工作的大家要承擔。

陳培瑜指出，民進黨團的立場，是認為助理費除罪化的修法，是幫立委自己打開合法貪污的大門，雖然這件事放眼全世界不見得都用貪污罪的角度來看，但如果要回到一個好的經費運用，應該在修法時一併說出配套，而非粗魯地說「這些錢全部歸立委自行調配運用。」

陳培瑜也提及，上週五院會在處理財劃法覆議案時，陳玉珍跑來找她聊天，她還故意說：「妳為什麼要提這個法案？不覺得很丟臉嗎？」陳玉珍反問：「妳拿之後不會分給助理？」陳培瑜說：「當然會。」但現在的法制是大家花了好多時間讓公費助理法制化、透明化、保障其勞動權益，而這個法案是讓勞權大倒退，但陳玉珍似乎沒聽懂或不認同。

陳培瑜表示，整個國會公費助理制度好不容易走到今天，還有更多可以調整的地方，但藍營卻要開倒車。很開心看到助理工會發出聲明，也說這是勞權倒退、國會公開制度的黑布。助理工會裡藍綠白的助理都有一致共識，那國民黨所謂的暫緩處理，是「知錯能改，善莫大焉」的第一步，但更好的做法是撤案，尤其是在中央立委這塊。撤案後，朝野黨團可以討論更好協助改善助理環境的提案。

陳培瑜說，至於議員層級部分，她知道3個黨都有很多議員變成立委，其實也都發現議員期間的款項很難用，那如果大家都覺得難用，就一樣坐下來討論修法與相關配套，是合乎人民對於民代在費用上的觀感，也合乎人民可以監督一個領國家薪水的民代怎麼用這些錢。在這個前提下，才能談要怎麼修法。

陳培瑜強調，如果修法的動機只是為了服務個案，這無法兼顧所有族群的公平正義，就不是公平正義的修法，也非常不負責任。她也認為，藍營所謂的「暫緩處理」只是話術，用來分散注意力。

