KMT反年改最快12/12三讀 銓敘部曝這群人影響最大

立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，最快將於12日三讀通過。銓敘部送交國會的報告示警，停止調降提早至2023年，公、教人員基金用罄年度會提早到2041或2039年，受影響者的目前年齡估計會再提高為現齡69、66歲。尚未退休的現職工作者，自然是受到最大影響的一群。

銓敘部報告指出，修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。一旦當退撫基金發生用罄歸零時，往後就是沒有足夠收入支付月退休金。因此，除非在用罄年度之前，退休人員或遺族就都安息了，不然就都將是受影響者。

銓敘部推算，在繼續實施年改措施下，第9次精算報告是公務人員基金淨值用罄是2049年，教育人員是2045年。依內政部2024年全國簡易生命表之平均餘命，69歲者約有17.31年，65歲者約有20.41年，60歲者約為24.44年等，推估後公務人員今年61歲以下、教育人員今年60歲以下的已退者和現職者，可能在用罄年度後仍健在，當然都就會是同受影響者，人數超過幾十萬人，意即受影響者不會僅是現職者，已退者也是。

銓敘部提到，如果將停止調降再提早至2023年，公、教人員基金用罄年度會提早到2041或2039年，公務人員受影響者的目前年齡估計會再提高為現齡69歲，教育人員為66歲。

銓敘部強調，已退休現齡愈高者，受到影響的年數通常愈短，現齡較低的已退休者受到影響年數次之，尚未退休的現職工作者，自然會是受到最大影響的一群。特別是，2023年6月任職最後參加退撫基金者，假定時為30歲，預計2058年會達屆齡退休，2078年可能才結束終身（或遺族）領取退休金。

