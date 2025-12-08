為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍提案統籌運用助理費 高雄綠議員：恐成小金庫私房錢

    2025/12/08 15:23 記者葛祐豪／高雄報導
    針對國民黨立委陳玉珍提案盼將「立委助理費除罪化」，且民代助理費改統籌運用，民進黨高雄市議員簡煥宗（左）認為，民代助理的工作相當辛苦，一定要有保障。（記者葛祐豪翻攝）

    針對國民黨立委陳玉珍提案盼將「立委助理費除罪化」，且民代助理費改統籌運用，民進黨高雄市議員簡煥宗（左）認為，民代助理的工作相當辛苦，一定要有保障。（記者葛祐豪翻攝）

    針對國民黨立委陳玉珍提案盼將「立委助理費除罪化」，且民代助理費改統籌運用，並免檢據核銷。對此，高雄市綠營議員擔憂，助理費恐淪為議員的私房錢或小金庫；藍營議員則認為，乾脆直接修法，把公費助理費改名為研究費或事務費。

    本身是立法院助理出身的民進黨高雄市議員簡煥宗說，民意代表詐領助理費的樣態，主要是以低報高、或是用人頭詐領；他認為，助理的工作相當辛苦，一定要有保障，如果都交給議員處理，擔憂助理費恐淪為議員的私房錢或小金庫。

    針對陳玉珍提案將「立委助理費除罪化」，簡煥宗提醒要好好思考，相較之下，民代助理的工作權保障更需要重視。

    國民黨高雄市議員白喬茵表示，若助理費在法律解釋上有疑義，她認為民意代表可以靈活運用這筆費用，而非僅限於聘用助理，應該直接修法把公費助理費改名為研究費或事務費。

    白喬茵強調，民意代表助理的存在，就是希望能夠加強民意代表為民服務的量能，該給助理的錢就是一定要用在助理身上，這是不容退讓的底線。

    無黨籍高雄市議員張博洋則指出，過去就是因為有太多不肖議員，透過人頭助理，明目張膽把應該要發給公費助理的錢挪為己用，在國民黨的修法版本當中，竟然不演了，直接把公費助理費變成民意代表零用錢，連人頭助理都省起來。

    張博洋⁩說，當公費助理的權益無法獲得保障，好的人才就很難進到政治圈去學習、挑戰、一展長才，國民黨不應為了幫少數涉貪民代解套，就拿整個國家的公共服務品質開刀。

    國民黨議員白喬茵建議直接修法，把公費助理費改名為研究費或事務費。（記者葛祐豪翻攝）

    國民黨議員白喬茵建議直接修法，把公費助理費改名為研究費或事務費。（記者葛祐豪翻攝）

