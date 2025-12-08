為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍提助理費除罪化 中市議會3黨看法不同

    2025/12/08 15:20 記者蘇金鳳／台中報導
    陳玉珍提出助理費除罪化的修法 中市議會三黨看法不同。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化的修法，對此，民進黨中市議會批是民主法治的嚴重倒退，國民黨則認為修法就是要讓支出能被合理承認，民眾黨認為充分的討論實屬必要。

    民進黨中市黨團總召王立任表示，助理費本來就是要給助理，國民黨這項「助理費除罪化」修法，把公帑直接發到民代手上、免檢據核銷，等於讓不法需求合法化，是民主法治的嚴重倒退，助理薪資變成民代一句話就能決定，甚至可被拿去吃喝玩樂，這樣還叫助理費嗎？制度應該往前走、保障助理、強化監督，而不是替脫法行為開後門。

    民進黨議員陳淑華也表示，陳玉珍提案修法助理費直接撥入立法委員帳戶，由立法委員直接利用，簡直是走回頭路。

    國民黨台中市議會團書記長李中表示，助理費問題不是特定個人的問題，是長期存在的「制度共業」，這次修法核心不是「放寬責任」，而是讓制度更能切合實際運作，讓制度更清楚且可遵循。

    他強調，連中央執政黨內部都承認，「助理費問題是跨黨派、跨時代的歷史共業」，既然這樣，修法應回到制度本身，而非淪為政治攻防的素材，修法就是要讓支出能被合理承認、行政流程更透明清楚、實務與法令接軌，清楚的制度才不會讓助理費容易遭到濫用，並保護所有人。

    民眾黨中市議員陳清龍表示，有關公費助理薪資法制修法，立法委員對此案的提案修法，事關社會的重大關注，充分的討論實屬必要；除考量委員（議員）面向外，也應兼顧公費助理的權益與保障，更重要的是支用的是公費，這點在法的層面上，絕對是重點，有賴各黨委員的智慧與協商。

