明再封殺1.25兆國防特別預算？ 藍營：民進黨什麼都不做就逼大家買單

身兼國民黨發言人的立委牛煦庭。（資料照）

總統賴清德宣布提出1.25兆元國防特別預算，藍白2日聯手在程序委員會將行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。明（9日）是否會再次遭藍白封殺，備受外界關注，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭強調，討論預算就討論預算，不要跟什麼「鄭習會」、兩岸的什麼東西去掛鉤，沒有這件事情，國防預算就是回到立法院合理審查，立法院會要求軍人待遇條例的預算相關要先進行編列，內容要盡量的公開，不排除總統賴清德要進行報告並接受檢驗，這些都是我們希望看到執政黨認真面對國防預算的時候所做出的一些動作，但民進黨什麼都不做，就強迫大家要買單，請問這樣真的是合理的嗎？

牛煦庭指出，國際上普遍的共識是希望台海可以維持現狀，大家都不希望東亞的局勢過度的升高，也沒有人希望世界上任何一個地方爆發戰爭，合理的提升國防是沒有問題的，其實國民黨從頭到尾就是在討論這一次特別預算相關的合理性在哪裡，那這個合理性需要縝密的辯證，也需要建立在軍人待遇的提升上，但民進黨從頭到尾就是拿著雞毛當令箭，凡是提出任何的質疑與監督的時候，就要說你是賣國賊、在唱和中共，這種政治化的操作對於審查國防預算沒有任何的幫助，也會形成一個又一個的政治僵局，反而會讓國防預算的審查非常的困難。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭表示，大家至少要共同肯認一件事，就是國際社會都不希望區域升溫，國際社會也需要維持一個可以對話然後穩定的管道，這是國民黨必須扮演的角色，也要把這個角色扮演好。不管是總預算裡面9千多億元的國防預算、特別預算的1.25兆元，會不會對中華民國的財政產生巨大的負擔，這本來就要在立法院經過合理的討論。

牛煦庭舉例，韓國也有面臨北韓的問題，可是韓國的預算有超過GDP3％嗎？日本最近也受到中國大陸很大的壓力，他的國防預算有超過GDP的2％嗎？這些東西之所以要做縝密的討論與計算，原因就是即便大家的局勢都有相似之處，但不表示我們要為了滿足數字而無限上綱，這是國民黨一貫以來的立場，國民黨支持合理的增加，但合理性與財政的考量，一定是在野黨的天職，這一點國民黨會有所堅持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法