    首頁 > 政治

    桃市議員助理費年逾2.3億 各黨派對除罪化修法持保留態度

    2025/12/08 15:10 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市有61位議員，每人每月助理費最高32萬元，1年預算逾2.3億元。（資料照）

    桃園市有61位議員，每人每月助理費最高32萬元，1年預算逾2.3億元。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化，並將立委、縣市議員助理一併納入，若通過助理費將直接撥到立委或議員手中，立委或民代可決定薪資及使用途徑，以桃園市來說，61位議員每人每月助理費最高32萬元，一年預算約2.3億元，各黨派議員對修法多持保留態度，即使修法也要有嚴格的防弊及監督措施。

    民進黨議員李宗豪表示，修法可能導致助理保障減少，假如民代沒有如實給付薪資，要如何去查證金流，現況薪資直接匯到助理帳戶都會被以各種名目佔用，若未來由民代全權做主，如何確認有無如實發給助理？他認為修法須有明確條例，並在制定前與助理工會達成共識，目前看起來就是個很倉促的修法，身為有修法權力的立委，不該連助理薪水都集中在自己身上。

    國民黨議員凌濤表示，他對修法持高度保留態度，若刪除「公費」助理，未來助理的給薪制度、規則要怎麼進行？而助理薪資若都是「拿好拿滿」，公費助理跟非公費助理的差異何在，這兩者其實是沒有差別的，也不會有觸法的風險。

    無黨籍議員謝美英表示，她「部分」贊成修法，但防弊及監督等配套都要出來，才能更理性看待這個議題，她指出，民代確實有很多用在婚喪喜慶等等的支出無法辦理核銷，政府雖有提供辦公事務費補貼，實際上扣掉辦公室租金、水電支出就所剩無幾，很多民代只能拿自己的薪資去補貼，她認同有些費用可以有名目去核銷，民代也不用為了找錢挺而走險，但所有費用都讓民代做主分配，也確實會有道德風險、頻生亂象，即使修法也要一併提出防弊及監督配套。

