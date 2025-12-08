助理費由民代統籌？ 立委辦公室主任曝隱憂不只薪資

前北市議員助理、現任吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱。（吳奕萱提供）

國民黨立委陳玉珍提案將「立委助理費除罪化」惹議，更進一步針對地方民代助理費提出修法，明定助理費由民代統籌運用，且免檢據核銷。前北市議員助理、現任吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今受訪時說，若該法通過恐造成多個隱憂，包含助理們每用實收薪資與當初談好的不一，企業、紅色資金協助立委養助理、立院資安等問題。

陳玉珍所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」主張由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷。議員統籌運用項目不限於助理補助費、助理春節慰勞金及法定負擔費用；且如何運用不受貪污罪及刑法規範。

吳奕萱指出，助理與立委之間的權力關係是非常不對等的，助理會受到什麼樣的勞動待遇就全憑立委本人的良心，像她今天可以出面掛名受訪是因為吳思瑤對待助理很好，她可以用幕僚的身份來幫其他不能發聲的幕僚發聲，但有很多助理只敢用匿名的方式或群組截圖來表達他們的不滿。

「若遇到葉元之那樣的老闆，你怎麼敢？」吳奕萱直言，若陳玉珍所提的修法通過，未來助理的薪水不是直接匯到助理的戶頭，而是先到委員的口袋裡，那委員屆時會拿多少出來就是未知。

吳奕萱說明，在現行法規下，助理國會、議會助理在報聘時，會明確寫上助理及老闆姓名以及薪資待遇，地方議會或國會就會按照這筆錢每月匯款；若改由立委、議員統籌，屆時用各種原因刪減、調降薪資，助理要爭取其勞動權益將會變得非常困難，加上勞動主管機關也很難針對民意代表進行勞檢。

除了助理不一定拿得到當初面試時所談好的薪資外，吳奕萱示警，陳所提法案若通過，所有助理費由委員統籌，立委本人想怎麼用就怎麼用，有委員恐透過接受企業掛名，讓企業幫忙養助理；此外，有一些紅色的資金可能會以「養助理」的形式滲透的風險。

吳奕萱也提及，陳玉珍修法版本中也將立委可聘請多少位助理的人數限制拿掉，更主張要娉請誰、工作內容是什麼、薪資多少全部都委員自己知道就好，連助理的勞健保都是委員自己去報，等於立法院完全沒有驗證機制。

吳奕萱強調，助理證上是IC卡是可以進入立法院內網、發公文等，若助理證可以一直廣發，將造成立法院內資安風險，更會增加國會駐警更多的負擔。

