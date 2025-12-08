「三張門票」前提換得鄭習會？鄭麗文：賴總統在做困獸之鬥

對於鄭習會的「三張門票說」，國民黨主席鄭麗文今否認指出，民進黨不要一天到晚編故事，很會編、編不完。（資料照）

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握可靠消息，在國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京方面還提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。對此，鄭麗文今日接受專訪時表示，民進黨不要一天到晚編故事，很會編、編不完，「連我什麼時候見習近平的時間都排好了，還有什麼3張門票，可見得民進黨多緊張、多害怕」。

鄭麗文強調，府院黨上下都要對付她一個人，「府院黨加起來對付不了我一個人」，因為他們的立場是錯誤的、論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨，從賴清德總統上任以來仍無法過境美國，他的困境非常明顯，在做困獸之鬥。

消息指出，北京方面提出高度敏感的「三張門票」作為前提，包括擋下賴清德軍購、即刻阻止「國安法制」立法進程，以及排除對以中國統一作為目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

鄭麗文說，賴總統十天前為了和1.25兆元的軍購綁在一起，恐嚇台灣人民2027年就要打仗，講了一堆往台獨方向走的論述，當東北亞、全世界都想要滅火的時候，賴清德又想要在台海這邊燒一把火，不到十天自己又乖乖來滅火。一個這麼簡單的定位，中華民國四個字就結束了，從來沒有任何問題，難道賴總統不是依照中華民國憲法宣示上任的總統嗎？為什麼每次講到國家定位就要發明新的論述、講法？又是中華民國、台灣、民主台灣，一個清楚的國家定位卻講不清楚。

鄭麗文指出，賴總統只想利用中華民國四個字，整個中華民國憲法的核心價值、代表的主權，他沒有一項是認同的，每天繞繞繞，聽得大家頭都暈了，聽到最後也搞不清楚總統是怎麼看待我們這個國家，為什麼他的立場要如此搖擺、反覆，就是因為他自己心虛、心裡有鬼，又要台獨又不能宣布台獨，到底哪個賴清德才是真正的賴清德？是說一輩子要做台獨政治工作者的賴清德，還是現在告訴我們台獨不存在、不需要宣布台獨的賴清德？

修改反共的黨章？鄭麗文：編故事 從未討論過

鄭麗文表示，一個國家定位與立場，每次都有新的說法，繞來繞去也繞不開他的兩國論，何必呢？認同中華民國就好了、依照中華民國憲法就結束了，把民進黨的台獨黨綱廢除不就結了，最好笑的是民進黨人都不敢回答，還編故事說國民黨要改反共的黨章，自己上任黨主席到現在，媒體經常拿一些自己沒有聽過的事情來問，國民黨從來沒有討論過。

鄭麗文認為，因為民進黨沒有辦法回答她的問題，台獨黨綱究竟對民進黨、賴總統而言是什麼，是不是詐騙集團的手法？講一輩子為了台獨從政，結果當上總統後告訴大家，台灣沒有要台獨的問題，這不叫詐騙，什麼才叫詐騙，身為一個國家元首，可以這樣面對國家的定位問題嗎？每一次公開談話說的都不一樣，什麼叫做中華民國或台灣都可以，台灣有好多問題等著總統處理，都不關心、都不處理，每天作繭自縛，這個總統到底在忙什麼？

