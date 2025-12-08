陳玉珍提助理費除罪化 何孟樺：嘴上喊重視勞權 刀刀砍向助理權益

台北市議會民進黨議員何孟樺。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化的修法，要將立法院編列的公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，更要將縣市議會的議員助理納入適用；台北市議會民進黨議員何孟樺批評，藍白立委嘴上喊重視勞權，卻刀刀砍向助理權益；國民黨議員詹為元認為，助理費發放的形式不是重點，重點是不能違法；民眾黨議員黃瀞瑩認為，助理費直接匯給助理，最單純。

何孟樺表示，立法院這一屆的國民黨、民眾黨立委真的是「佇咱的厝內拆厝瓦」，民代相關費用的支出應該是要制度化，如果現在的各類公費不足以支應選民服務支出，應該是要討論怎麼樣增加調整，而不是讓助理們的經費更容易被挪用。她批評藍白兩黨無恥，黨員有罪就為黨員修法，把人民的立法院當成國民黨主席鄭麗文、立法院國民黨團總召傅崐萁的土匪寨，嘴上喊著重視勞權，實際上從葉元之到顏寬恆，從高虹安到陳玉珍，一刀又一刀，刀刀都砍向助理權益。

詹為元表示，助理費直接匯進助理戶頭，是最沒有爭議的做法；剩餘的助理費可否留用到其他項目，可以透過立法來修正。如果要全面匯入議員或委員的帳戶統一支配使用，一定要的配套就是領據與相關單據也需要納入報帳流程。他強調，只要法律規範清楚，並且給與費用使用的明確範圍用於公務用途，不流入私人口袋，助理費用什麼樣的形式發放，都不是重點，重點是不能有違法的行為。

黃瀞瑩表示，助理費長期欠缺完整的法制化，不論中央或地方的民意機關，都應該秉持「公款公用」的原則，把助理費直接匯給助理，最單純。她強調，雖然地方民意代表的助理費制度去年才通過立法院三讀修正，但還是存在許多灰色地帶與規範不明之處，例如加班費的部分；助理的工作很龐雜，很難實質支應真正的加班時數。期盼未來修法能將整體制度明確化、完善化，才能真正保障助理的工作權益。

