陳玉珍提案民代助理費改統籌運用 高市民代助理工會批「合法剝削」

國民黨立委陳玉珍提案盼將「立委助理費除罪化」，引發軒然大波。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提案盼將「立委助理費除罪化」，民代助理費改統籌運用，且免檢據核銷，引發軒然大波；對此，高雄市民意代表助理職業工會痛批「這是合法剝削，不是歷史解套！」

立委陳玉珍提案將立法院編列的公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委可統籌運用而且免檢據核銷，可自行決定助理的薪資多寡、保險與相關人事安排等；陳玉珍等藍委也擴大提出修法，要將縣市議會的議員一併納入適用，如果三讀通過，未來縣市議員的公費助理薪資多少，將由「老闆」縣市議員說了算。

請繼續往下閱讀...

對此，高雄市民意代表助理職業工會代理理事長陶柏勳強調，近日立法院推動修法，擬將民代助理費改為統籌運用且免檢據核銷，作為第一線的政治幕僚與議會助理，必須嚴正指出，這不是制度改革，這是一場對基層勞動權益的浩劫、助理圈的喪鐘。當公費拿掉，核銷免除，這筆錢就不再是國家保障給助理的薪資，而變成了老闆口袋裡合法的「零用金」。

工會指出，現行法規雖然僵化，但核心精神是專款專用。一旦修法通過，允許民代統籌運用，這意味著老闆可以只給助理法定最低工資，將剩下的經費挪去跑攤、做公關，甚至中飽私囊。 未來，他們爭取待遇不再有法律保障，只能祈禱老闆「良心發現」。這將導致議會與基層政治人才快速流失。

工會強調，提案聲稱這是為了解決「歷史共業」，讓涉案的不分黨派民代解套，但「憑什麼用犧牲全國民代幕僚及議會助理的權益，來換取貪瀆、詐領助理費的政客平安下莊？」；免檢據核銷等於國家放棄監督金流，對於奉公守法的好老闆，這條款沒差別，但對於慣老闆，這就是淪為1張合法的「提款卡」。

工會指出，提案主張經費運用僅需負「政治責任」（由選民決定），這完全是去脈絡化的話術，「選民看得到路燈亮不亮，但選民看得到議員發給助理多少薪水嗎？」將勞資權力不對等的結構問題，甩鍋給4年1次的選舉，這是極不負責任的立法怠惰。

高雄市民意代表助理職業工會提出底線，強調支持制度檢討，例如加班費上限鬆綁、員額彈性等，但堅決反對經費私庫化，要求助理費必須直撥入帳，禁止民代統籌；更反對核銷黑箱化，沒有單據就沒有真相，勞動事實不容抹滅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法