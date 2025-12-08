為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    日本加重WHO角色 世衛秘書長承諾加強與台灣關係

    2025/12/08 13:52 駐日特派員林翠儀／東京8日報導
    日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）。（彭博，資料照）

    日本財務相片山皐月日前與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞舉行會談，會談後她於社群平台X發文表示，「世衛組織秘書長明確表示將加強與台灣的關係」。 駐日代表李逸洋今天在官方X貼文，感謝片山大臣力挺台灣。

    美國總統川普在今年1月簽署總統令退出WHO，並停止出資，WHO在上月已宣布將於明年6月底前裁員約2400人，約全部職員的4分之1。日本對WHO的出資比例排在美國之後為全球第二大，一般認為WHO很需要日本這種「溫和且可靠的支柱國」。譚德塞這次訪日，則是為強化日本與 WHO在「全民健康覆蓋」 （Universal Health Coverage，UHC）的戰略合作。

    而日本也積極主導，6日在東京與WHO和世界銀行共同舉辦「UHC高層論壇」，有20多國部長級官員與國際機關、民間團體代表參加。會中並宣布由日本主導、WHO與世銀首次攜手成立的「全民健康覆蓋知識中心」（UHC Knowledge Hub）。

    片山6日在X發文表示，世界銀行和世衛組織首次在該領域合作，建立全民健康覆蓋知識中心，這將使日本成為衛生系統人力資源發展的國際中心。世衛組織秘書長明確表示，他將加強與台灣的關係。

    李逸洋今天透過官方X對日本「全民健康覆蓋知識中心」的成立表示祝賀。他並感謝片山大臣提到台灣。李逸洋強調，台灣的醫療保險制度在國際上享有盛譽，相信可以為其他國家提供經驗。台灣希望加入世界衛生組織，也期待與國際社會合作做出貢獻。

