為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    帶女兒出門遭突襲又收威脅！ 沈伯洋公開截圖反擊「自導自演」

    2025/12/08 14:28 即時新聞／綜合報導
    民進黨立院黨團8日召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，立委陳培瑜（左起）、沈伯洋、范雲等人出席。（記者羅沛德攝）

    民進黨立院黨團8日召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，立委陳培瑜（左起）、沈伯洋、范雲等人出席。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委沈伯洋昨（7）日與女兒外出時，遭不明男子持手電筒強光照射並錄影質疑，並質問他「為什麼做網軍？」等問題。面對部分人士「自導自演」的質疑，他今（8）日公開威脅要對女兒不利的留言，強調「這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？」

    沈伯洋昨於臉書發文還原事發經過，表示當時他牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一位男士走上來，用強光照著他和女兒並錄影，質問他「為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？」等問題，卻無法回答消息從何而來。沈批評，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」

    今天他再度發文指出，很多人在問之前恐嚇家人的抓到了沒，有些是真心問，但有些是故意問，想要暗示是自導自演，甚至還有名嘴煽動網友來質疑他。他強調，早已公布恐嚇訊息來自日本IP，目前正由日本警方協助調查。

    沈伯洋也公布一則簡體中文的網路留言，內容威脅「趕緊去報警，老子要砍死妳女兒」，措辭惡劣。沈表示，類似的帳號與留言在網路上比比皆是，酸道「我哪需要自導自演？這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播