帶女兒出門遭突襲又收威脅！ 沈伯洋公開截圖反擊「自導自演」

民進黨立院黨團8日召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，立委陳培瑜（左起）、沈伯洋、范雲等人出席。（記者羅沛德攝）

民進黨立委沈伯洋昨（7）日與女兒外出時，遭不明男子持手電筒強光照射並錄影質疑，並質問他「為什麼做網軍？」等問題。面對部分人士「自導自演」的質疑，他今（8）日公開威脅要對女兒不利的留言，強調「這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？」

沈伯洋昨於臉書發文還原事發經過，表示當時他牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一位男士走上來，用強光照著他和女兒並錄影，質問他「為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？」等問題，卻無法回答消息從何而來。沈批評，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」

今天他再度發文指出，很多人在問之前恐嚇家人的抓到了沒，有些是真心問，但有些是故意問，想要暗示是自導自演，甚至還有名嘴煽動網友來質疑他。他強調，早已公布恐嚇訊息來自日本IP，目前正由日本警方協助調查。

沈伯洋也公布一則簡體中文的網路留言，內容威脅「趕緊去報警，老子要砍死妳女兒」，措辭惡劣。沈表示，類似的帳號與留言在網路上比比皆是，酸道「我哪需要自導自演？這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？」

