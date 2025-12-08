議員建議無黨籍參選 鍾東錦：專注縣政暫不考慮黨提名

無黨籍苗栗縣議員禹耀東在總質詢建議縣長鍾東錦，仍以無黨籍參選下屆縣長。（記者張勳騰攝）

針對國民黨主席鄭麗文已公開表示，將提名苗栗縣長鍾東錦競選連任，無黨籍苗栗縣議員禹耀東今（8）日總質詢指出，3年前鍾東錦參選縣長被國民黨中央打壓，如今做出政績，機會是苗栗縣鄉親鍾的，建議鍾不要接受黨提名，仍以無黨籍參選。鍾東錦回應，目前不考慮國民黨提名的事，將盡心盡力做好縣政工作。

苗栗縣長鍾東錦於2022年違紀參選後，當年9月被國民黨考紀會開除黨籍，後來鍾東錦除向黨部提出申訴，並向法院提起確認黨籍存在訴訟。鍾當選縣長後，與國民黨中央達成和解，並於2023年4月撤告，後來考紀會就以鍾輔選2024年大選有功為由，變更原處分為停權3年，並回溯自2022年9月起算，到今年9月14日屆滿，已恢復國民黨籍。

禹耀東今天質詢指出，3年前鍾東錦的縣長選戰打得辛苦，今天鍾東錦歷練過來，施政滿意度讓大家認同，明年一定當選的時候，國民黨卻突然跑出來，說要提名鍾東錦，變成是某某人的恩澤。且他認為鄭麗文應先鍾東錦道歉、跟苗栗鄉親道歉，因為機會的是苗栗鄉親給鍾的。

禹耀東表示，若國民黨認為鍾東錦是個人才，那就不要提名鍾東錦，讓鍾用無黨籍參選，他站在好朋友立場，也建議鍾東錦不要接受國民黨提名，日前鍾縣長在辦感恩之旅時說要得票7成，但他認為不太可能，原因是一旦鍾接受國民黨提名，以後就藍綠惡鬥了。

對於國民黨中央將提名鍾東錦連任；鍾東錦回應，提名當然有優點、缺點，他個人倒是沒有很大意見，但是他會跟家裡人再商量看看。但他有他的想法，不管是無黨，或代表哪一個黨？大家都是為了苗栗，他還是會盡心盡力做好縣政工作。

鍾東錦強調，目前不考慮國民黨提名的事，只考慮怎樣讓苗栗一天比一天好，讓縣民一天比一天的幸福感更提升，他對苗栗有信心，且一定會努力認真做好縣政的工作。

對於國民黨中央將提名鍾東錦連任縣長問題，鍾東錦回應，目前不考慮國民黨提名的事，將全力全力做好縣政工作。（記者張勳騰攝）

