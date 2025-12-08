為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋赴東吳大學演講「歡迎直播」 網友猛酸黃國昌：高下立判

    2025/12/08 13:52 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋明日將前往東吳大學演講，強調會給與會者「問到飽」、「歡迎直播」。對此網友也想到民眾黨主席黃國昌先前赴東吳演講的狀況，紛紛表示「高下立判」。（資料照）

    沈伯洋明日將前往東吳大學演講，強調會給與會者「問到飽」、「歡迎直播」。對此網友也想到民眾黨主席黃國昌先前赴東吳演講的狀況，紛紛表示「高下立判」。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋上週末帶著女兒外出，卻遭到遭不明人士騷擾，民進黨團今召開記者會譴責，而在此風波下，沈伯洋9日依舊維持前往東吳大學演講的行程，並強調會給與會者「問到飽」、「歡迎直播」。對此網友也想到民眾黨主席黃國昌先前赴東吳演講，而報名表單上載明「禁止任何形式抗議」，紛紛表示「高下立判」。

    綜合媒體報導，沈伯洋今早在臉書發文公布9日晚間的演講資訊，表示屆時歡迎大家提問，他的所有演講都是「QA吃到飽」，演講也歡迎直播。許多網友在沈伯洋的貼文底下留言：「對比不給拍的某XX......」、「哇喔，竟然可以直播，黃國昌uccu～」、「高下立判！」、「我懷疑在偷臭人，但我沒證據～」、「撲馬你怎麼可以直播？美國爸爸不能直播欸！」、「希望之前有去國昌演講的東吳學生們多加比較，什麼才是言之有物、誠信至上。」

    沈伯洋此次演講與黃國昌12月3日的演講相比，兩人都是在同樣的「普仁堂」演講，演講時間同樣是晚間7點至9點，而不同的是黃國昌演講時似乎不開放拍照、錄影及直播，東吳大學政治系副教授陳方隅也在臉書質疑黃：「您很喜歡直播，也很強調公開透明，但為什麼到校園演講卻不准許學生直播拍照？」

    黃國昌赴東吳大學演講相關資訊在11月16日左右公布，當時隨即引發討論，網友也發現報名表單中，主辦單位規定「禁止任何形式抗議，包括舉牌、中斷演講者之違反秩序行為，違者視情況進行制止或驅離等措施。」

    針對赴東吳演講的相關規定，黃國昌11月21日受訪時曾表示，他是受邀去演講，尊重主辦單位的規劃。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播