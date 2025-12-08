沈伯洋赴東吳大學演講「歡迎直播」 網友猛酸黃國昌：高下立判

沈伯洋明日將前往東吳大學演講，強調會給與會者「問到飽」、「歡迎直播」。對此網友也想到民眾黨主席黃國昌先前赴東吳演講的狀況，紛紛表示「高下立判」。（資料照）

民進黨立委沈伯洋上週末帶著女兒外出，卻遭到遭不明人士騷擾，民進黨團今召開記者會譴責，而在此風波下，沈伯洋9日依舊維持前往東吳大學演講的行程，並強調會給與會者「問到飽」、「歡迎直播」。對此網友也想到民眾黨主席黃國昌先前赴東吳演講，而報名表單上載明「禁止任何形式抗議」，紛紛表示「高下立判」。

綜合媒體報導，沈伯洋今早在臉書發文公布9日晚間的演講資訊，表示屆時歡迎大家提問，他的所有演講都是「QA吃到飽」，演講也歡迎直播。許多網友在沈伯洋的貼文底下留言：「對比不給拍的某XX......」、「哇喔，竟然可以直播，黃國昌uccu～」、「高下立判！」、「我懷疑在偷臭人，但我沒證據～」、「撲馬你怎麼可以直播？美國爸爸不能直播欸！」、「希望之前有去國昌演講的東吳學生們多加比較，什麼才是言之有物、誠信至上。」



沈伯洋此次演講與黃國昌12月3日的演講相比，兩人都是在同樣的「普仁堂」演講，演講時間同樣是晚間7點至9點，而不同的是黃國昌演講時似乎不開放拍照、錄影及直播，東吳大學政治系副教授陳方隅也在臉書質疑黃：「您很喜歡直播，也很強調公開透明，但為什麼到校園演講卻不准許學生直播拍照？」

黃國昌赴東吳大學演講相關資訊在11月16日左右公布，當時隨即引發討論，網友也發現報名表單中，主辦單位規定「禁止任何形式抗議，包括舉牌、中斷演講者之違反秩序行為，違者視情況進行制止或驅離等措施。」

針對赴東吳演講的相關規定，黃國昌11月21日受訪時曾表示，他是受邀去演講，尊重主辦單位的規劃。

