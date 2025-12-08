惡煞闖泳池朝童扣扳機 何欣純批盧「遙想總統府」、盧秀燕回應了

民進黨台中市議員陳淑華（右）及陳俞融批評，盧市府掩蓋開槍案。（記者黃旭磊攝）

今年國慶日（10月10日）當天，台中西屯29歲陳男聲稱喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」持槍闖進游泳學校朝6歲童扣扳機，民進黨台中市議員陳淑華、國民黨議員劉士州今天在議會預算二讀會，問及市長盧秀燕「國慶日」當天行程，盧秀燕答稱「國慶日當天沒加班」。

台中市議會上午進行第4屆總預算二讀會，市議員劉士州質詢稱，有「市長提名人」說泳池案被蓋牌，嚴重打擊警察士氣，還說案發10月10日國慶日當天，市長坐在市長室遙想總統大位，抨擊台中城市治安差，為達到政治目的進行人身攻擊，市長委屈了。

這項質詢是根據民進黨立委何欣純提及，台中驚傳有吸毒男到西屯游泳池拿槍，指著小孩重大治安事件，「市長身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，真心覺得「需要政黨輪替的，是台中市」。

盧秀燕在議場答詢稱，台中7千多名警察是「她最景仰部隊」，泳池案有發佈新聞，可能擔心追到家長會影響兒少，新聞媒體都有掌握，至於她「國慶日當天沒加班。」

台中市議員陳淑華稍後回擊表示，盧秀燕對治安沒作為，掩蓋毒販對幼童開槍，市府高層還企圖蓋牌掩蓋，基層員警不會蓋牌，是市府高層責任推給媒體及基層，盧秀燕坐在市長室想總統大夢，還企圖模糊焦點推來推去。

