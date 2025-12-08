卓冠廷稱「不副署」是大絕 黃國昌怒批：北韓法學

立法院民眾黨團8日召開「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，民眾黨團總召黃國昌（左二）、副總召張啓楷（右二）、前立委陳琬惠（左一）、成功大學法律學系教授許忠信（右一）出席。（記者羅沛德攝）

立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，民進黨中執委卓冠廷昨表示，國會亂修財劃法，「不執行」就是行政院權的最好招，藍白若有意見，請重啟憲法法庭；他強調，「不副署」是大絕，時機要慎選，「國會改選」更是不適合。對此，民眾黨主席黃國昌今怒批這是哪門子北韓法學，並喊話：「卓榮泰、卓榮泰、賴清德，回頭是岸，這件事非常嚴重！」

黃國昌表示，當你的腦袋只剩下黨派，以及協助卓榮泰、總統賴清德獨裁時，就會出現原本不應該出現的想法，哪有什麼權力不副署？如果是這樣的話，台灣、中華民國直接跟全世界宣告，台灣不是民主憲政的國家。

「立法院三讀通過的法律，行政院長自己有權利用不副署把它veto掉？」黃國昌怒批，誰告訴你行政院長有這個權利？要透過不副署法律，讓行政院可以繼續違法把地方補助款握在自己手上，這是哪門子北韓法學？有哪個法律學者這樣主張？寫一篇國際論文去發表，把民進黨怎麼丟人現眼的，破壞台灣法治國原則，讓全世界人都知道。

黃國昌痛批，現在賴清德、卓榮泰趕快召集民進黨的御用學者，趕快出一本書叫「賴卓憲法論」，徹底摧毀台灣過去這幾十年流血犧牲爭取到的民主憲政，現在竟然為了一己之私，不惜丟在地上踐踏，卓榮泰不副署，更可笑的就是這個法案要規範的就是卓榮泰，違法苛扣地方補助款的就是卓榮泰。

