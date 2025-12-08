反對陳玉珍推助理費除罪化？黃國昌：公款公用原則不容退縮

民眾黨主席黃國昌受訪時表態，民眾黨堅持公款公用原則，沒有任何退縮的空間。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理圈反彈。民眾黨主席黃國昌今日受訪時表態，民眾黨堅持公款公用原則，沒有任何退縮的空間，並呼籲委員會排審前先停下來，聽聽社會大眾、助理公會的意見，不要讓本來要推動制度化的修法，被貶低成個案脫罪的修法。

陳玉珍所提出「立法院組織法修正草案」修法重點，包括立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理與委員同進退；其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助之。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。相關草案5日已付委審查。

黃國昌指出，上次全國正副議長到民眾黨團拜會時，民眾黨團的立場說明的非常清楚，助理費過去產生非常多爭議，在許多司法個案中，初一十五月亮長得不一樣，有必要針對助理費的制度化、法制化規範清楚。

黃國昌續指，民眾黨團有針對助理費問題成立小組，請曾經擔任過議員的民眾黨立委黃珊珊、林國成來研議，民眾黨最重要的堅持，除制度化外，在公款公用的原則上，沒有任何退縮的空間。

至於具體法律要怎麼法制化、堅守公款公用原則，黃國昌強調，更不要讓在司法實務上面出現初一十五不一樣，包含在起訴、判刑時，會因人因黨而不同，是接下來在面對這議題時，民眾黨基本的態度。

黃國昌表示，這次助理費才看到一個版本，委員會真的如果要排審前，應該先停下來，聽聽社會大眾、助理公會的意見，不要讓本來要推動制度化的修法，變成好像侵害助理權益，甚至被貶低成個案脫罪的修法。

