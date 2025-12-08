馬祖60多名士官兵涉嫌賣帳戶給詐團 法辦並汰除 恐影響戰力

戍守國之北疆的馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）爆發嚴重遭詐騙集團入侵事件，高達超過60位的士官兵提供個人帳戶供詐騙集團使用，全案已經移送連江地檢署偵辦。（記者俞肇福攝）

肩負戍守「國之北疆」重任的馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部），爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案！疑有60多名士官兵以直銷的單線聯繫模式，提供人頭帳戶供詐騙集團犯案，每月收取3000元到5000元不等的不法利益；馬防部已展開清查，將涉案的士官兵移送連江地檢署法辦，未來將列入汰除。由於涉案人數不少，國軍在馬祖的防禦戰力是否受到影響？令人憂心。

對於士官兵涉及勾結詐騙集團的細節、涉案人數、犯罪手法等，馬防部尚未說明回應；連江地檢署表示，今天下午會發布新聞稿說明。

請繼續往下閱讀...

據了解，這件軍紀弊案源由，最早是部隊內的數位士官充當上線，私下對常有互動的士官兵展開遊說，上線以經營蝦皮網站需要帳戶為由，以單線領導、連絡方式，利誘早已被鎖定的袍澤，以每月3000元到5000元不等，要求提供帳戶供詐騙集團使用。

根據新修正的洗錢防制法，無正當理由蒐集別人的帳戶、虛擬平台交易帳戶等，恐面臨5年以下徒刑；無故提供帳戶給他人使用者，按同條第3項規定，將處3年以下有期徒刑，這些涉案的士官兵未來不但要面臨汰除命運，未來恐還需吃上刑責入監。

