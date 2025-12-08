為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    員警執行蕭美琴勤務受傷 宜蘭藍營批假公濟私、綠營反擊傷口抹鹽

    2025/12/08 12:15 記者游明金／宜蘭報導
    蕭美琴視察，員警受傷，民進黨宜縣議會黨團反擊國民黨傷口抹鹽，只計算選舉利益。（記者游明金攝）

    蕭美琴視察，員警受傷，民進黨宜縣議會黨團反擊國民黨傷口抹鹽，只計算選舉利益。（記者游明金攝）

    副總統蕭美琴上週五（5日）到宜蘭縣視察，24歲林姓警員執行勤務時被廂型車撞成重傷；宜蘭藍營今天（8日）再批蕭美琴是「假視察、真輔選」，假公濟私才造成員警受傷，必須向員警、社會道歉；綠營反擊，國民黨一直在傷口抹鹽，把員警的不幸事件當成政治提款機，只計算選舉利益，才叫人心寒。

    宜蘭縣議會國民黨團今召開記者會，質疑「視察？輔選？民進黨不敢說的真相」；黨團書記長林義剛抨擊，副總統來宜蘭視察當然歡迎，但此趟根本是「提籃假燒金」，以私害公、假公濟私，整個行程沒有地方首長出席，只是配合民進黨的輔選，這叫視察縣政嗎？

    議長張勝德說，國家元首安全非常重要，但他也要表達基層員警心聲，宜蘭縣警察局預算員額1382人，現有員額1241人，缺額141人，比例大概10%，在警力吃緊狀況下，他希望中央就制度面檢討，儘速補足基層員警人力。

    國民黨團議員林岳賢、黃琤婷、楊弘旻等人都批評，公務行程不可包裝成黨務行程，黨務行程更不能假借公務名義進行，兩者混用就是欺騙人民；黨團要求民進黨與中央政府公開此次行程勤務調度、排班紀錄，以及通知流程，還原真相。

    陳文昌：

    議會民進黨團總召陳文昌反擊，當天的意外事件，是任何人都不希望看見的，黨團在第一時間就趕到醫院，陪伴家屬、掌握醫療狀況，為受傷員警祈福，行政院政委陳金德與立委陳俊宇更是陪到員警轉院都未曾離開。

    陳文昌指出，整個事件，藍白陣營的反應就像「撿到槍」，一再嗜血的攻擊，在員警與家屬的傷口抹鹽，把不幸事件當成政治紅利，當成政治提款機，只計算選舉利益，希望政治人物能放下政治操作，衷心期盼員警早日恢復健康。

    民進黨議員簡松樹說，國家元首下鄉，全世界都一樣要維安，國民黨也執政過，難道總統下鄉都單槍匹馬，國民黨「心中有魔，看別人都是魔；自己作賊，看別人都是賊」，現在最重要的是給員警最好的醫療，不是政黨撕殺，國民黨不必政治操作，人民眼睛是雪亮的，知道國民黨在算計什麼，最後回馬槍只會傷到自己。

    國民黨宜縣議會黨團再批蕭美琴是「假視察、真輔選」，假公濟私造成員警受傷，必須向員警與社會道歉。（記者游明金攝）

    國民黨宜縣議會黨團再批蕭美琴是「假視察、真輔選」，假公濟私造成員警受傷，必須向員警與社會道歉。（記者游明金攝）

