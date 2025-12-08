再向藍營喊話！ 民眾黨12月底前徵召張啓楷參選嘉義市長

民眾黨立委張啓楷。（資料照）

針對2026縣市長選舉，民眾黨繼徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長後，民眾黨主席黃國昌今日宣布，接續將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；張啓楷也透露，原則上會在12月底之前完成，並強調若國民黨也決定派人參選會與其共同協調出1組最強候選人。

黃國昌指出，民眾黨會有自己的節奏往前走，跟國民黨進行任何的協調之前，黨內的程序必須要完備，就像之前徵召陳琬惠，代表陳琬惠是民眾黨認證，要推出最強的候選人去參選宜蘭縣縣長，但仍保持最大的誠意、善意。

「我與國民黨主席鄭麗文會面時公開講的話每一句話都算話！」黃國昌強調，上次徵召陳琬惠後，仍有一些民進黨的立委、綠媒見縫插針、裝作聽不懂，稱藍白合作破局，徵召陳琬惠是在打臉跟國民黨合作、出現裂痕，各式各樣的見縫插針和挑撥離間。

黃國昌重申，這次張啓楷也是如此，黨會在適當的時候完成徵召程序，徵召完後一樣秉持最大的誠意跟善意，國民黨在嘉義市如果沒有要推人，水到渠成就由張啓楷代表在野黨來競逐嘉義市市長；若國民黨有要推人，再進一步討論下一個階段，怎麼樣用最好的方式選出最強的團隊，對民眾黨而言，張啟楷就是最好的選擇。

張啓楷說明，民眾黨的徵召作業是按部就班、高潮迭起，嘉義市很快就會徵召，這段時間很多嘉義鄉親催促，他也非常熱烈地想回去幫鄉親服務，所以有3個原則，第一，他會義無反顧往前衝；第二，在時間上面會盡快，原則上會在12月底前；第三，民眾黨提名張啓楷後，是嘉義市藍白整合的重要一步，不是什麼破局，反而是往前一步。

張啓楷表示，目前藍營曾經表態參選的人有2位市議員、1位醫師，如果後來他們決定參選，就先兄弟登山、各自努力，然後兩黨坐下來，討論出1組兩邊都可以接受的機制，比如社調、民調、協調等，推出1組最強會勝選的候選人。

