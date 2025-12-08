為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    從宏都拉斯對比台灣開票效率 胡采蘋：台灣開票所真的世界第一

    2025/12/08 11:15 即時新聞／綜合報導
    財經網紅胡采蘋今發文以宏國開票對比台灣開票效率，盛讚「台灣開票所真的世界第一」。圖為川普支持的保守派候選人阿斯夫拉（左），以及暫居第二的中間派候選人納斯拉亞（右）。（法新社）

    財經網紅胡采蘋今發文以宏國開票對比台灣開票效率，盛讚「台灣開票所真的世界第一」。圖為川普支持的保守派候選人阿斯夫拉（左），以及暫居第二的中間派候選人納斯拉亞（右）。（法新社）

    宏都拉斯總統大選計票作業已持續超過1週，新總統人選仍懸而未決，導致民眾逐漸失去耐性。財經網紅胡采蘋今稍早在粉專「Emmy追劇時間」發文，以宏國開票對比台灣開票效率，盛讚「台灣開票所真的世界第一」。

    宏都拉斯總統大選，由川普支持的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）保持些微領先，僅領先中間派挺台候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）不到1個百分點，但選務官員已有將近48小時未能更新開票進度。

    胡采蘋指出，宏都拉斯總統大選開票開了1週都還沒開出來，1000萬人的國家、600萬張選票，現在開票進入第8天只開到88％，感覺宏都拉斯執政黨真的很不想失去政權。目前川普力挺、主張跟台灣復交的前首都市長阿斯夫拉微幅領先另一個在野黨候選人，而且復交是他的主要政見，他上美國媒體時都一直講台灣。

    胡采蘋表示，兩大反對黨都說要跟台灣建交，目前兩大黨囊括了80%選票，「只有那一直開不出票的親中執政黨，得票率19%真的很感人，只得19%難怪一直不想把票開出來」。

    對比宏都拉斯的緩慢開票過程，胡采蘋強調，台灣開票所真的世界第一，大部份選舉都3小時可以知道結果，不管是效率還是速度，台灣真的是個很強的國家。胡也針對各種批評、唱衰台灣的輿論直言：「你自己爛沒關係，但台灣真的不爛，台灣真的就是一個有效率有水準的國家。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播