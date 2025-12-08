財劃法爭議 劉和然再開嗆蘇巧慧雙標、失職

新北市副市長劉和然針對財劃法再修版爭議質問民進黨立委蘇巧慧。（擷取自劉和然臉書）

針對再修版財政收支劃分法爭議，新北市副市長劉和然今天再度開嗆民進黨立委蘇巧慧，指蘇誤導、跳針，既然要參選新北市長，就要跳離「黨意立委」，就要有面對行政院版本對新北市民不公的勇氣與擔當。目前蘇巧慧尚未有回應。

劉和然今天（8日）在臉書PO文表示，蘇巧慧再次將問題誤導到「傅崐萁版本」，企圖持續混淆視聽，不僅沒有面對的勇氣，更是「雙標與失職」。現在最關鍵問題是行政院版本，才是當前造成對新北「結構性剝削」的元兇，他希望中央、地方坐下來談，但談必須要有誠意。

劉和然隔空詢問蘇巧慧，為了新北市民，是否願意站出來要求行政院：第一，先撤回將人口權重狠砍至18%的條文；第二，立即公布對新北市影響的試算表，行政院做到這2項，才能展現對話的誠意。

劉和然質問蘇巧慧，還有2個逃避回答的「失職」問題，第一，過去8年完全執政，妳為什麼不早點解決？如果妳認為立法院通過的版本不好，過去8年民進黨完全執政、國會過半，妳為什麼不早點要求行政院提出對新北公平的版本？妳錯過了8年的時間。

第二，「蘇院長」擔任閣揆時，妳為什麼不推動？前行政院長蘇貞昌在任4年，身為老縣長，應該最懂新北的痛，當時是最有機會修法的時刻，妳擁有「天時、地利、人和」最好的溝通管道，為什麼當時不推動？妳錯過了最好的時機，現在還有臉來指責別人提出的版本、指責別人癱瘓議事。

劉和然批評蘇巧慧，之前是「立委怠惰」，現在則是「配合中央」，原來妳一直都是「黨意」高於「新北市民的最佳利益」。責任不是用來嘴巴說說的，「敢，才是責任；不敢，妳就是在糟蹋新北」。

