    首頁 > 政治

    藍營修「衛廣法」擬助中天回歸 NCC代理主委：不便評論

    2025/12/08 10:02 記者林欣漢／台北報導
    國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。（資料照，記者王藝菘攝）

    立法院交通委員會今（8）日排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，對於「中天新聞台」可能因為修法「復活」，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹受訪表示，個案已經在進行司法程序，不方便做任何評論。

    有媒體追問，「關掉一個新聞台」是傷害「言論自由」和「新聞自由」嗎？陳崇樹表示，這要看從什麼角度來看，如果一個頻道本身，有很多社會認為不宜的情況，其實它的退場機制也是整個生態環之一，他不方便對個案做一些評判，已經在進行行政訴訟程序，終極決定應該是要交給法院。

    中天新聞台2020年期滿換照，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，中天新聞台不服，提起行政訴訟，目前仍進行中。國民黨團版的衛廣法修正草案若三讀通過，已無執照的中天可望回到原來的五十二台。因此，這項修法也被稱作「中天條款」，引發爭議。

    NCC書面報告指出，草案內容與行政程序法等規定，以及立法機關立法、行政機關執行、司法機關救濟的三權分立原則未合，是否停止行政處分的效力，應由法院依法判斷及審查。

