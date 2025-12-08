拚台南防淹 陳以信主張4年增雨水下水道100公里達9成

前立委陳以信公布參選台南市長政見、主張4年內要新增建設雨水下水道100公里，目標將台南雨水下水道建設實施率提升至9成。（圖由陳以信服務處提供）

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，今（8）日公布參選台南市長的第31項政見、主張4年內要新增建設雨水下水道100公里，目標將台南雨水下水道建設實施率提升至9成，追上六都前段班水準，降低大雨造成的積淹水風險。

陳以信表示，他回到台南故鄉居住這幾年，常見雨後街道積水情形，市區也曾出現地下道淹水較深、汽機車一度無法通行的狀況。他指出，近年來降雨強度增加與氣候變遷有關，短時間強降雨對排水系統造成壓力，但也不能忽略排水系統本身因素，包括淤積、管徑不足及系統骨架不完整，可能是部分地區積水的關鍵原因。

陳以信說，台南雨水下水道建設總長度居全台最長，每年清淤長度也維持逾百公里，但若以「建設幹線總長度占規劃幹線總長度」計算整體實施率，台南在六都中排名倒數第二，顯示就算再努力清淤，若排水骨架不完整，遇到強降雨仍可能在部分地區形成瓶頸。

他指出，依現有數據比較六都雨水下水道建設實施率，台北市約97.8%最高、新北市約92.9%居次，桃園市約85.1%、台中市約84.9%、台南市約78.8%，台南低於全國平均約80.9%，在六都中僅略高於高雄，顯示台南必須加快改善腳步。

陳以信表示，目前台南雨水下水道規劃目標總長度約938公里，已完成建設總長度約737公里；但從2020年起累積新增建設長度有限，5年增加僅1％。他引用審計部2023年報告指鹽水、關廟、北門、永康、六甲、安南等地建設實施率未達6成，凸顯區域落差與系統排水骨架有待補強。

陳以信強調，若他能當選市長，將以「高風險地區優先、瓶頸段優先、人口密集區優先」為原則，系統性補足缺口、打通斷點、擴充容量，4年新建雨水下水道100公里是具體可檢驗的目標，盼藉由加速建設與強化維護並行，提升台南的防汛韌性，讓市民面對大雨來臨時能更安心些。

