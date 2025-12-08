為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雲林25青委提11議案 多聚焦交通、長照、教師關懷

    2025/12/08 09:10 記者李文德／雲林報導
    梁珉瑜（前左）提出建立教師關懷與支援機制，整合法律、心理與行政協助。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣政府2021年起成立青年事務諮詢委員，迄今已屆滿5年，第三屆25位青年委員與縣府局處首長首次召開會議，會中青年們多提出交通、長期照護、觀光旅遊及教師關懷等議題提案。縣府表示，將交由相關局處研議並設定追蹤機制，讓青年聲音有效付諸實現。

    張世忠指出，第一、二屆委員會計召開12次會議、將87項青年提案納入縣政推動參考，是縣府與青年交流的平台，提供公共事務參與及政策建言機會，今年青年委員包括平面設計師、自媒體工作者、企業負責人、在地學生在內的24位遴選委員，還有1位學生會長委員，任期從今年11月1日起至2027年10月31日。

    首次會議由雲林縣副縣長謝淑亞與青年共同召開，其中江廷昕提出「推動在地化智慧膳食平台」、梁珉瑜提出「建立教師關懷與支援機制，整合法律、心理與行政協助」、黎南卿提「參考日本介護機構作法，實施雲林縣長照機構夜間值班制度」，更有林佩貞、莊央姍合提「強化與改善雲林托育支持系統與環境」等11項新提案，主要聚焦交通、長照、教師關懷等議題。

    謝淑亞表示，過去青諮會曾辦愛海淨灘行動、反光鏡擦拭行動，成為利他、重視群體與實際行動的青年團隊，期盼藉由本會與青年創意有效連結，相關青年提案分別由相關局處研議、納入年度規劃，並設定追蹤機制，讓青年聲音有效付諸實現。

    雲林縣府第3屆青年諮詢委員首次召開會議，共提出11項提議。（圖由雲林縣政府提供）

