賴瑞隆8歲兒涉霸凌 柯志恩︰不該把家人牽扯進來

柯志恩認為「任何公眾人物可以被驗，但罪不及到家人身上」。

民進黨立委賴瑞隆的8歲小二兒子，在校與女同學發生衝突，賴瑞隆昨公開向女童家長致歉，女童媽媽傍晚也與賴瑞隆碰面並接受道歉；針對此事，對手國民黨立委柯志恩今（8日）早接受廣播訪問時表示，選舉是一回事 ，不該把家人牽扯進來。

柯志恩今早接受王淺秋「千秋萬事」廣播節目訪問，被問到此事時說，這件事應該落幕了，「選舉是一回事，不該把家人牽扯進來」，對候選人政策、人品有任何批評，這是候選人本身的事；賴瑞隆二次道歉後，應該告一段落。

對於賴瑞隆昨早通知下午2點半記者會，外界傳聞賴會退選，但她不認為，因為民進黨各有派系，不可能因為這件事件就退選，像林岱樺助理費案也是翻篇。

柯志恩指出，黃國昌小孩也是被民間團體肉搜出來，這應該是一致標準，「任何公眾人物可以被驗，但罪不及到家人身上」，且這件事也跟藍白無關。

她認為，雙方孩子應得到妥善處理，對於遭霸凌的孩子，心裡會有陰影，父母應該多花一些心思，透過學校與心理諮商系統 ，讓孩子知道學校會保護他；對於霸凌人的孩子，也要透過心理諮商的協助，願意跟爸媽談一些事情 。她強調「幸福的童年，是可以治癒你的一生；不幸福的童年，要透過一生來治癒」，作為家長都應該重視這個問題。

談到高雄選情，民進黨將於明年1月12日進行黨內對比式民調初選，柯志恩說，最近幾個民調的落差太大，曾經有一個民調，對方四人都是50%，她只有20幾% ，但細看民調的政黨結構，國民黨支持者只有8.2%，怎麼可能？但這會讓她的支持者很焦慮。

柯志恩表示，坊間都知道，市長陳其邁挺邱議瑩，新潮流挺賴瑞隆，這兩人應該是初選最後競爭最激烈的。她也強調近來到各處的平安宴，顯性支持她的人，比例非常高。

