為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴瑞隆8歲兒涉霸凌 柯志恩︰不該把家人牽扯進來

    2025/12/08 09:03 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩認為「任何公眾人物可以被驗，但罪不及到家人身上」。（記者葛祐豪翻攝）

    柯志恩認為「任何公眾人物可以被驗，但罪不及到家人身上」。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨立委賴瑞隆的8歲小二兒子，在校與女同學發生衝突，賴瑞隆昨公開向女童家長致歉，女童媽媽傍晚也與賴瑞隆碰面並接受道歉；針對此事，對手國民黨立委柯志恩今（8日）早接受廣播訪問時表示，選舉是一回事 ，不該把家人牽扯進來。

    柯志恩今早接受王淺秋「千秋萬事」廣播節目訪問，被問到此事時說，這件事應該落幕了，「選舉是一回事，不該把家人牽扯進來」，對候選人政策、人品有任何批評，這是候選人本身的事；賴瑞隆二次道歉後，應該告一段落。

    對於賴瑞隆昨早通知下午2點半記者會，外界傳聞賴會退選，但她不認為，因為民進黨各有派系，不可能因為這件事件就退選，像林岱樺助理費案也是翻篇。

    柯志恩指出，黃國昌小孩也是被民間團體肉搜出來，這應該是一致標準，「任何公眾人物可以被驗，但罪不及到家人身上」，且這件事也跟藍白無關。

    她認為，雙方孩子應得到妥善處理，對於遭霸凌的孩子，心裡會有陰影，父母應該多花一些心思，透過學校與心理諮商系統 ，讓孩子知道學校會保護他；對於霸凌人的孩子，也要透過心理諮商的協助，願意跟爸媽談一些事情 。她強調「幸福的童年，是可以治癒你的一生；不幸福的童年，要透過一生來治癒」，作為家長都應該重視這個問題。

    談到高雄選情，民進黨將於明年1月12日進行黨內對比式民調初選，柯志恩說，最近幾個民調的落差太大，曾經有一個民調，對方四人都是50%，她只有20幾% ，但細看民調的政黨結構，國民黨支持者只有8.2%，怎麼可能？但這會讓她的支持者很焦慮。

    柯志恩表示，坊間都知道，市長陳其邁挺邱議瑩，新潮流挺賴瑞隆，這兩人應該是初選最後競爭最激烈的。她也強調近來到各處的平安宴，顯性支持她的人，比例非常高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播