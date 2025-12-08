三個行動換得鄭習會？藍發言人：廉價的謠言 繪聲繪影

國民黨立委牛煦庭。（資料照）

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握可靠消息，在國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京方面還提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。對此，國民黨嚴正聲明否認。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，這些都是廉價的謠言，完全沒有的事情、沒有來源的消息，還可以繪聲繪影。

消息指出，北京方面提出高度敏感的「三張門票」做為前提，包括擋下賴清德軍購、即刻阻止「國安法制」立法進程，以及排除對以中國統一作為目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

牛煦庭表示，大罷免過後，在野的要求不變：請執政黨正視朝小野大的現實，接納在野黨的主張，大家協商處理，好歹國家可以前進。但不管是要求財劃法院版公開水平分配的數字，接受檢驗，讓大家在透明的基礎上理性討論；總預算案請行政院尊重軍人待遇條例、警察人員人事條例，依法編列預算，執政黨都拒絕。

「為什麼都是民進黨說了算？」牛煦庭說，沒有一個政治僵局是執政黨願意讓步的，那解不開，真的是剛好而已。在這個局面下，執政黨再次鬼扯抗中保台，再次重提陸配六改四、剝奪蔡英文時代可以運作的陸配參政權；再到今天的把國防預算和「鄭習會」掛勾。這些都是廉價的謠言。

「再多的謠言，都改變不了執政無方的事實。」牛煦庭表示，六改四早就不是國民黨的優先法案；而陸配參政權的制度橫跨好幾朝，修法保障其實也只是具文，根本談不上什麼「開放」；鄭習會就更好笑了，完全沒有的事情、沒有來源的消息，還可以繪聲繪影。

