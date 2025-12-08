為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委提助理費除罪化惹議 黃智賢諷：乾脆提補貼1年1億

    2025/12/08 07:54 即時新聞／綜合報導
    針對藍委提案助理費除罪化，黃智賢7日以「立委成為妖魔」為題發文，並指出不管是提案的立委、連署的、支持通過的，以及退席不投卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。圖為藍委翁曉玲（左）、陳玉珍（右）。（資料照）

    針對藍委提案助理費除罪化，黃智賢7日以「立委成為妖魔」為題發文，並指出不管是提案的立委、連署的、支持通過的，以及退席不投卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。圖為藍委翁曉玲（左）、陳玉珍（右）。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍日前提出的助理費除罪化法案持續延燒，除了國會助理群體強烈反彈，藍營內部也對此法案產生歧異。名嘴黃智賢7日在臉書以「立委成為妖魔」為題發文，並指出不管是提案的立委、連署的、支持通過的，以及退席不投卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。

    黃智賢在文中指出，公費助理的薪水跟加班費，原本是直接匯入助理帳戶、是薪資收入，現在這些立委要把這1年700多萬的錢，變成給立委的補貼，一任4年賺4000萬起跳。煌表示：「將來，有便當助理願意做免費的，不用給錢。有企業排隊贊助助理，企業給錢幫立委，立委努力服務企業。」

    黃智賢表示，現在因為貪污助理費被查，被起訴，被判刑的藍綠白立委可以直接無罪，提這個案子的立委就是草包或虛偽。黃質疑：「為什麼不直接提，立委補貼，一年一億？反正多少錢你們都嫌不夠。」

    針對藍委翁曉玲日前提修法，擬對貪污金額在5萬元以下者不罰，黃智賢認為，這其實也是另一種虛偽，「演什麼演？直接所有貪污除罪化不更乾脆」？

    黃智賢續指：「別忘了，還有養狗仔團的立委，提的檢察官不得以串供為由，羈押嫌犯」的案子。一個比一個離譜的法案，排隊接著上。」黃智賢文末也直言：「讓台灣直接可以活成，嗯。禽獸妖魔，率眾食人？不不不，他們高居廟堂，台灣大概跟第19層地獄，比較適配。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播