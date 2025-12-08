藍委提助理費除罪化惹議 黃智賢諷：乾脆提補貼1年1億

針對藍委提案助理費除罪化，黃智賢7日以「立委成為妖魔」為題發文，並指出不管是提案的立委、連署的、支持通過的，以及退席不投卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。圖為藍委翁曉玲（左）、陳玉珍（右）。（資料照）

國民黨立委陳玉珍日前提出的助理費除罪化法案持續延燒，除了國會助理群體強烈反彈，藍營內部也對此法案產生歧異。名嘴黃智賢7日在臉書以「立委成為妖魔」為題發文，並指出不管是提案的立委、連署的、支持通過的，以及退席不投卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。

黃智賢在文中指出，公費助理的薪水跟加班費，原本是直接匯入助理帳戶、是薪資收入，現在這些立委要把這1年700多萬的錢，變成給立委的補貼，一任4年賺4000萬起跳。煌表示：「將來，有便當助理願意做免費的，不用給錢。有企業排隊贊助助理，企業給錢幫立委，立委努力服務企業。」

黃智賢表示，現在因為貪污助理費被查，被起訴，被判刑的藍綠白立委可以直接無罪，提這個案子的立委就是草包或虛偽。黃質疑：「為什麼不直接提，立委補貼，一年一億？反正多少錢你們都嫌不夠。」

針對藍委翁曉玲日前提修法，擬對貪污金額在5萬元以下者不罰，黃智賢認為，這其實也是另一種虛偽，「演什麼演？直接所有貪污除罪化不更乾脆」？

黃智賢續指：「別忘了，還有養狗仔團的立委，提的檢察官不得以串供為由，羈押嫌犯」的案子。一個比一個離譜的法案，排隊接著上。」黃智賢文末也直言：「讓台灣直接可以活成，嗯。禽獸妖魔，率眾食人？不不不，他們高居廟堂，台灣大概跟第19層地獄，比較適配。」

