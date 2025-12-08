政院何時才要使出大絕「不副署」？ 她猜這些法案被強闖後……

有消息傳出府院高層已決策，財劃法不會採「不公布、不副署」的方式。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

藍白聯手二修財劃法，行政院提出覆議，本月5日在立法院遭否決，依照規定，覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布，不少綠營支持者都希望中央能夠採取「不副署」來硬碰硬。不過有消息傳出府院高層已決策，財劃法不會採「不公布、不副署」的方式，因為現在還不是對的時機，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，政院也將聲請釋憲，但政院堅持不會執行，引發討論。對此，反紫光奇遊團成員許美華分析，所謂「對的時機」，應該是指危害台灣甚鉅但並不違憲的法案被強闖後，例如擴大中配參政權、不在籍投票等等。

許美華7日在臉書發文分享本報針對政院不會採取「不公布、不副署」策略的相關報導，坦言自己看到後覺的困惑又帶點不安，「公布法律卻不執行，行政權這樣硬起來的方式，是權衡利弊得失之後的聰明手法？還是像反紫光戰友忠憲所說，台灣正走進一個安靜卻危險的憲政臨界點呢？前天晚上才發文稱讚行政院長卓榮泰，行政權硬起來great job，當時我理所當然的認為，行政院不會執行財劃法最有可能的方式，是行政院長『不副署』，當然總統也因此不公告這個惡法。想不到，不到兩天，就出現讓人陷入長考的轉折，法律學者最近應該也為這題辯證到很頭痛吧！」

她接著說：「我試著從以下幾句關鍵話語，推斷行政院的思維和方向。『總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，行政院堅持不會執行』。我推想，行政院應該是有把握，此次藍白惡搞的財劃法修正案已經違法違憲，所以決定走『副署、公告，但聲請釋憲，因此行政院就先堅持不執行』這條路。我猜，行政院賭的是，現在憲法法庭被癱瘓，釋憲聲請也不會被受理，而之後即使憲法法庭恢復運作，藍白惡搞的財劃法也會被判定違憲無效。」

「而這句『不副署、不公告，時機未到』，如果目前時機未到，那到底什麼時候才是對的時機？我繼續往下猜，行政團隊是要把這個『不副署、不公告』的大絕，拿來對付之後危害台灣甚鉅但卻並不違憲的法案，包括不限於像是公投綁大選，擴大中國配偶參政權、還有不在籍投票等等。這些都是我的猜想，我猜，我猜對的機率很高。」

許美華無奈表示，「但我猜對猜錯其實並不重要，社會大眾需要執政黨行政團隊給出明確的方向，領頭羊必須態度明確，羊群才不會亂成一團。面對藍白聯手持續丟出的各種修惡法案，如果行政院選擇不要全面用『不副署、不公佈』這個絕招，應該就是不想在政治上一路走絕。戰友忠憲覺得這種做法『比較不擴權、比較不衝突』乍看像是一種折衷，但其實正好相反，『這一刻已經對整個法律體系造成直接挑戰』。有人認為這樣做能『降低傷害』，但任何懂憲政的人都知道：行政選擇性執法，比惡法本身更可怕。」

「法律一旦公布，行政就有依法執行的義務。而『不執行』這一步，真正破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性。今天能不執行這一部，明天是否就能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。」

許美華最後說：「在大罷免大失敗之後，行政權就是拯救台灣不被藍白惡法滅絕的最後希望。藍白現在修法是連發言、討論的機會都不給，各種違憲違法濫權自肥弱台法案，直接逕付二讀，情勢如此險惡，行政團隊要強硬對抗，能做的選擇其實不多。我知道，面對台灣內部政局前所未有的最壞時刻，行政團隊做什麼決定都不容易。但是，希望行政團隊不管做什麼決定，都要好好跟社會大眾做好溝通說服，尤其是，要讓關心時政的支持者有方向感，知道執政黨要走什麼路經，想把台灣帶向何處。」

