民進黨彰化縣長下週類初選民調 4強假日全進軍員林衝人氣

陳素月抓緊選前「黃金週」衝刺人氣，在社頭芭樂市場廣場舉辦「團結彰化 大誓師」活動。（記者陳冠備攝）

民進黨彰化縣長提名進入白熱化，下週15至18日即將展開電話民調，4位參選人立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、前市長邱建富今（7日）全都湧入員林市，抓緊「黃金週」衝刺人氣，各自端出最強企劃，搶攻基層支持。

清晨一早，邱建富在員林藤山步道，舉行「超越125、彰化更幸福」健行系列活動最終場，上千名鄉親湧入步道，氣氛熱鬧。他並與單車、路跑界網紅「粉紅女神」陳榆妡互動，分享「態度決定高度」的人生哲學。邱建富表示，選戰就像人生「一步一腳印走下去，目標才能達成」，要以堅持精神帶領彰化前進。

請繼續往下閱讀...

早上10點，黃秀芳在員林三和公園舉辦「封街彩繪」親子活動，把整段馬路變成縣政許願板，上千名親子蹲在地上畫出交通、教育、文化、社福等願望，畫面溫馨又吸睛。黃秀芳強調，這場活動的目的就是傾聽民意，「民眾心中想要的彰化，就是我未來施政的方向。」

林世賢則走入員林華成市場，一一向攤商與民眾鞠躬問候，並沿路逐攤打招呼拜票。他說，看到攤商每天拚勞力打拚，更堅定他推動產業升級、接軌國際的決心，「彰化值得一個更好的未來。」

下午，陳素月從員林前往社頭芭樂市場廣場舉辦「團結彰化 大誓師」活動，現場湧入約3000人、直播突破5500人觀看，人氣最為沸騰。

陳素月拋出交通、都市與產業三大建設藍圖，包括南北串聯至少六大產業園區，打造「國際水五金精密園區」、「AI科技運算中心」、「無人機載具聚落」等，並規劃「鹿港美術館」、「職棒訓練基地」，希望帶動文化與體育觀光，強調「彰化不能再停頓，要有讓青年留下來的新舞台」。

黃秀芳在員林三和公園舉辦「封街彩繪」親子活動。（黃秀芳服務團隊提供）

邱建富在員林藤山步道，舉行「超越125、彰化更幸福」健行系列活動，吸引上千人參與。（邱建富提供）

林世賢走入員林華成市場，一一向攤商與民眾鞠躬問候。（林世賢提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法