    政治

    蔡英文：確保台灣能源安全 光電政策需邁向2.0

    2025/12/07 23:53 中央社
    蔡英文透過「想想論壇」能源小組專文直球回應「光電亂流」：勿因光電遭污名而退縮。（想想論壇提供）

    蔡英文透過「想想論壇」能源小組專文直球回應「光電亂流」：勿因光電遭污名而退縮。（想想論壇提供）

    前總統蔡英文今天表示，如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益；為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。

    蔡英文晚間透過社群平台臉書發文指出，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣3個主要政黨，都曾提出2030年再生能源發電占比要達到30%的目標。

    她表示，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

    蔡英文說，面對負面的衝擊，她認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

    她也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益。

    蔡英文說，為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

