答應中共3條件促成鄭習會？藍營駁斥 網酸：此地無銀三百兩

週日（7日）本報引述消息報導國民黨主席鄭麗文有望在農曆年前後與中國國家主席習近平會晤，但中共開出「3張門票」，第一是擋下賴政府的軍事採購預算，第二是阻止限制中國人民往來經商投資的立法進程，第三是藍營要排除對統一有害的體制改革行動，引發討論。國民黨隨後透過官方臉書發聲明駁斥，卻被網友嘲諷「此地無銀三百兩」。

國民黨官方臉書7日針對本報關於「鄭習會」的消息發布聲明，「一、該報報導純屬捏造，號稱『內幕』，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮。二、兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購，自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。」

「三、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任，但不齒惡意捏造的所謂『門票說』。四、本黨堅持『反對台獨以避戰，九二共識以謀和』的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。」

該貼文曝光後，湧入大批網友開酸，「有沒有大家都知道，貴黨的聲明根本此地無銀三百兩」、「純屬虛構，如有雷同，那就是真」、「聲明都沒針對內容否認耶，那以和平為前提把國家賣掉是確定？」、「越解釋代表越是真的」、「你們為了和平可以承擔任何責任，為何不光明正大的說，你們走回歸路線？」、「全世界都知道你們親共，誰造謠了」、「講的很好聽，但沒一個字能信！」、「舔到還覺得自己有尊嚴」、「你們可以讓軍購預算通過，來證明自由時報講的是假的啊！」。

