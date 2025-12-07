為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    衝刺民調！邱建富步道健行最終場 「粉紅女神」打氣：態度決定高度

    2025/12/07 22:14 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣長參選人邱建富（左）舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動，路跑網紅「神力女超人」陳榆妡停下腳步為他加油打氣。（邱建富提供）

    彰化縣長參選人邱建富（左）舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動，路跑網紅「神力女超人」陳榆妡停下腳步為他加油打氣。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣長提名進入白熱化，15日起將展開電話民調，參選人邱建富近日全力衝刺，持續走訪各大市場、商圈拜票，與攤商、民眾近距離交流。他強調，「選舉就是要走出來，把每一句地方的聲音聽進去。」

    邱建富競選期間推出的「超越125、彰化更幸福」健行系列活動，今（7日）在員林藤山步道舉行最終場，清晨湧入上千名鄉親，步道一度擁擠。現場更巧遇單車界「粉紅女神」、路跑界「神力女超人」陳榆妡前來登山，因氣氛熱絡，特別停下替邱建富加油，掀起一陣騷動。

    陳榆妡在現場分享「態度決定高度」心法，鼓勵民眾挑戰自我、不怕挫折。邱建富表示，這句話也深深激勵他，「選戰、人生都一樣，不能因為辛苦就放棄，一步一腳印走下去，目標才能達成。」

    他也提到，五寶媽陳榆妡從全職主婦成為運動圈焦點，是許多女性的力量來源。他指出，未來若有機會推動縣政，他將強化婦女支持政策，包括友善運動空間、健康促進與職涯再啟動，協助更多女性找回自信。

    談到運動產業發展，邱建富認為，彰化現階段最具發展性的是職籃、職排，「議長謝典霖推動籃球有目共睹，現有資源也較容易在短期內建置室內場館。」至於外界關注的職棒，他坦言難度較高，「彰化目前沒有標準棒球場，要推動必須長遠規劃。」

    邱建富週六（13日）晚間將舉辦「彰化富Wonderful團結晚會」，號召支持者大會師，為民調前夕再添熱度。他表示，最後階段會「全力以赴、一步不放鬆」，盼黨內同志團結一致，讓彰化有機會翻轉、迎向更幸福的未來。

    邱建富競選期間推出「超越125、彰化更幸福」健行系列活動，今（7日）在員林藤山步道舉行最終場，吸引1300多民眾參與。（邱建富提供）

    邱建富競選期間推出「超越125、彰化更幸福」健行系列活動，今（7日）在員林藤山步道舉行最終場，吸引1300多民眾參與。（邱建富提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播