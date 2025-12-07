衝刺民調！邱建富步道健行最終場 「粉紅女神」打氣：態度決定高度

彰化縣長參選人邱建富（左）舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動，路跑網紅「神力女超人」陳榆妡停下腳步為他加油打氣。（邱建富提供）

民進黨彰化縣長提名進入白熱化，15日起將展開電話民調，參選人邱建富近日全力衝刺，持續走訪各大市場、商圈拜票，與攤商、民眾近距離交流。他強調，「選舉就是要走出來，把每一句地方的聲音聽進去。」

邱建富競選期間推出的「超越125、彰化更幸福」健行系列活動，今（7日）在員林藤山步道舉行最終場，清晨湧入上千名鄉親，步道一度擁擠。現場更巧遇單車界「粉紅女神」、路跑界「神力女超人」陳榆妡前來登山，因氣氛熱絡，特別停下替邱建富加油，掀起一陣騷動。

陳榆妡在現場分享「態度決定高度」心法，鼓勵民眾挑戰自我、不怕挫折。邱建富表示，這句話也深深激勵他，「選戰、人生都一樣，不能因為辛苦就放棄，一步一腳印走下去，目標才能達成。」

他也提到，五寶媽陳榆妡從全職主婦成為運動圈焦點，是許多女性的力量來源。他指出，未來若有機會推動縣政，他將強化婦女支持政策，包括友善運動空間、健康促進與職涯再啟動，協助更多女性找回自信。

談到運動產業發展，邱建富認為，彰化現階段最具發展性的是職籃、職排，「議長謝典霖推動籃球有目共睹，現有資源也較容易在短期內建置室內場館。」至於外界關注的職棒，他坦言難度較高，「彰化目前沒有標準棒球場，要推動必須長遠規劃。」

邱建富週六（13日）晚間將舉辦「彰化富Wonderful團結晚會」，號召支持者大會師，為民調前夕再添熱度。他表示，最後階段會「全力以赴、一步不放鬆」，盼黨內同志團結一致，讓彰化有機會翻轉、迎向更幸福的未來。

邱建富競選期間推出「超越125、彰化更幸福」健行系列活動，今（7日）在員林藤山步道舉行最終場，吸引1300多民眾參與。（邱建富提供）

