部落客酸名店挺大罷免害生意雪崩 老闆霸氣貼1圖狠打臉！

一名美食部落客發文嘲諷永康街名店填滿因為支持大罷免，排隊人潮「雪崩式下跌」，業績受到重創，結果釣出當事店家貼出營業稅繳款證明狠狠打臉。（圖翻攝自臉書「隨裕而安的美食旅遊」）

近日一名在臉書有5萬多人追蹤的美食部落客，在粉專發文嘲諷某名店因為支持下架選區的國民黨立委，大罷免宣告失敗後排隊人潮「雪崩式下跌」，業績受到重創，結果釣出當事店家貼出營業稅繳款證明狠狠打臉！

粉專「隨裕而安的美食旅遊」5日貼出北市大安區永康街牛軋餅排隊名店「甜滿」店外稀稀落落排隊顧客的照片，「永康街昔日的排隊名店現在遊客數量根本雪崩式下跌。以前表定9:00開門，7:00就有韓國觀光客在門口等開門，8:30可能就開門營業，排隊排到快要到金華街，然後10:00不到就說賣光了。店家與代購客之間的角力戰爭從沒停歇，甚至祭出要出示護照才可以買。我今天8:20 經過，門口就這樣，完全不需要排隊……」

照片曝光後引發討論，有人跳出來呼籲永康商圈店家不要找這種會唱衰人家生意差的粉專業配，結果隨裕而安回覆：「永康街商圈恐怕更怕這家店是大罷免大烙賽的成員之一吧，他當初可是在那邊暗示支持此區的羅智強被罷免呢！我完全不需要業配，店家應該是很怕被大家知道他是32：0的零分那邊！」

不少網友紛紛開砲，「這種故意在唱衰的部落客心態很奇怪」、「故意用雪崩形容心態可議，人家生意還是很好，東西好吃價格合理，不知道在唱衰什麼」、「這種故意製造驚慌以及唱衰別人生意及唱衰自己國家的人到底在想什麼？為什麼惡意滿滿？」、「甜滿很好吃，無論是餅身或是內餡，都是扎實的真材實料，以消費者的立場，東西好吃才是重點，這也要扯政治？」。隨裕而安則回嗆：「甜滿老闆如果是用個人身分去支持大罷免，我們一般店家的粉絲怎麼會知道？但是他要用甜滿的身分，得意自己出現在支持大罷免的新聞畫面裡，那這是誰要扯政治的呢？」

該貼文隨後釣出甜滿業者，丟出今年9月和10月的營業稅繳款證明，上頭2個月1期的5%營業稅，甜滿就要繳超過137萬，狠狠打臉隨裕而安唱衰生意差，「好訝異您的解讀喔，我們的產能跟營業額是過去的2到3倍，產能跟員工增加後，隨時來買就買得到，平日就不需要排隊；至於永康街觀光客，還是一樣多。不勞您替一個企業集團等級營業額的店家煩惱了，還雪崩式下跌呢？！」

甜滿今天（7日）還在臉書粉專PO文，「因為一張有特殊意圖的照片，大家開始注意甜滿的排隊狀況，客人一直傳排隊人潮的照片來。其實有無排隊，跟來店時間點、季節都有關係，不知道為何要依『有無排隊、多少人排隊』在說故事。排隊人多，只是擾鄰（要加派人手指揮交通、不要擋到隔壁店家門口），而我們調整空間、增加人手、改善流程、提高產能，就是為了讓大家來都買得到，而非清晨就要來排隊，浪費睡覺時間。」

「人少的時候被拍到，拿去做特殊敘事（他要的結論，只能是「雪崩式下跌」，才能滿足其自嗨式的推論），也沒關係啊，因為錢穩穩賺到口袋、甜滿員工吃好喝好賺飽、客人來店隨時都買得到、不會擾鄰…這些才是甜滿關心的重點。總之，想買就來買，偶爾假日從早到晚都有客人、餅乾不夠賣的時候，就會限購一人兩盒，目前狀況大概是這樣。」

