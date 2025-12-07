力挺政院「不副署」財劃法 卓冠廷：藍白有意見就重啟憲法法庭

立法院5日否決行政院所提的財劃法覆議案。（資料照）

立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，民進黨中執委卓冠廷今晚表示，國會亂修財劃法，「不執行」就是行政院權的最好招，藍白若有意見，請重啟憲法法庭；他強調，「不副署」是大絕，時機要慎選，「國會改選」更是不適合。

卓冠廷指出，藍白二次修惡財劃法，將使明年中央舉債數再增加2646億，超越法定上限，根本不可行。不可行，就不要執行！藍白有意見？請去重啟被你們停擺的憲法法庭！

卓冠廷表示，「不執行」早有前例，而許多朋友憂心，建議行政院應該採取「不副署」。但這是一次性的大招，用了這招，就是逼藍白倒閣，而行政院長可向總統提出解散國會之請求，發動國會改選。

卓冠廷說，他要非常誠實地說，「財劃法」並不適合當作「國會改選」的主旋律，因為它太過艱澀，要喚起廣大的共鳴，非常困難，政論節目一討論到，收視往往腰斬。

卓冠廷強調，藍白亂搞修法，不會只有財劃法，未來一定瞄準製造國安破口，所以，對抗手段勢必要持續升級。

卓冠廷說，「不副署」比《仙劍奇俠傳》的酒神還要珍稀，比《機器人大戰》的自爆指令還要嚴苛，這就是《倚天屠龍記》裡殷梨亭的「天地同壽」！你只能炸一次，用完就沒了！其他招也沒用了。

卓冠廷強調，行政院採「不執行」+「釋憲」，這招之前有用過，也不是新鮮事；亂修法，當然執行不了！如果藍白有意見，重啟被你們停擺的憲法法庭吧！

