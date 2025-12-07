「彰化不能再停頓！」陳素月大誓師端交通、都市與產業三藍圖

民進黨彰化縣長提名進入倒數，立委陳素月今（7日）在社頭芭樂市場廣場舉辦「團結彰化 大誓師」，她表示，彰化不能再停頓，拋出交通、都市與產業三大升級藍圖。（記者陳冠備攝）

民進黨彰化縣長提名進入倒數，立委陳素月今（7日）在社頭芭樂市場廣場舉辦「團結彰化 大誓師」，現場湧入約3000名支持者、網路直播吸引超過5500人觀看，人氣沸騰。前縣長魏明谷、立委蔡其昌、林楚茵、台北市議員簡舒培、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人皆現身力挺，現場也邀請台語歌手吳美琳開唱，希望在12月15日至18日電話民調前成功凝聚綠營氣勢。

陳素月表示，「彰化值得更好，我們不能再停頓。」她拋出交通、都市與產業三大升級藍圖，強調一旦執掌縣政，將全力推動彰化市鐵路高架、捷運延伸至彰化與交流道周邊的城市更新，打開城市格局、創造更多土地利用與發展機會。

請繼續往下閱讀...

在產業布局上，她強調，彰化必須有新的舞台留住青年，將在南北串聯至少六大產業園區，包括「國際水五金精密園區」、「AI科技運算中心」、「智慧物流產業園區」及「無人機載具聚落」。農業與花卉產業則以「國際花卉展覽中心」、「花果及觀光經濟特區」推動升級，讓傳統產業能接軌國際、提升競爭力。

除了經濟發展，文化與體育也被視為城市前進的重要力量。陳素月指出，鹿港是彰化文化重鎮，她將推動設置「鹿港美術館」，展現在地深厚的人文美學；同時看準中台灣的交通與氣候優勢，規劃打造「職棒訓練基地」，爭取成為亞洲多國職棒春訓首選，帶動「體育觀光」成為彰化新亮點。

陳素月說，自己從基層做起，曾任翁金珠與魏明谷國會助理、兩屆縣議員、4屆立委，長年以務實執行力獲得鄉親肯定，她有能力成為「會做事的縣長」，把中央經驗、資源與專業帶回家鄉，以務實行動帶領彰化加速進步，為彰化人打造幸福的彰化。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧現身力挺。（記者陳冠備攝）

前縣長魏明谷前來站台。（記者陳冠備攝）

現場邀請台語歌手吳美琳開唱，炒熱氣氛。（記者陳冠備攝）

陳素月「團結彰化 大誓師」，現場湧入約3000名支持者，立委蔡其昌也來相挺。（記者陳冠備攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法