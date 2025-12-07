鄭麗文2026年初與習近平會晤？ 吳祥輝：我看這是「好事」！

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

網傳國民黨主席鄭麗文有望在農曆年前後與中國國家主席習近平會晤，引發外界熱議。作家吳祥輝開酸，稱這件事在他看來是件「好事」，因為會加速美國的台灣保證法案具體推進！

據北京涉台系統及國民黨內部消息，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，不過北京有開出3個條件，第一是擋下賴政府的軍事採購預算，第二是阻止限制中國人民往來經商投資的立法進程，第三是藍營要排除對統一有害的體制改革行動。

針對此消息，吳祥輝在臉書發文表示，2015年11月7日「馬習會」在新加坡舉行，馬英九當時是中華民國總統；2016年11月1日「洪習會」在北京登場，洪秀柱當時是國民黨主席，「中國國民黨真的是十年生死兩茫茫，丟掉十年政權，不思量，自難忘。」

他接著說：「馬英九在2016總統大選前兩個多月演這齣。洪秀柱在2016蔡英文總統就職約半年後去找習近平補血。鄭麗文在美日台剛剛『台灣有事日本有事』、『日本有事美國有事』的敏感時刻，鄭麗文是要去安慰習主席嗎？我看這是好事，會更加速川普台灣保證法案的具體推進。 」

