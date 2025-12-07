為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    回應「鄭習會」北京開3前提 國民黨否認

    2025/12/07 19:47 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席張榮恭（左）11月14日在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（資料照，國民黨提供）

    國民黨副主席張榮恭（左）11月14日在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握可靠消息，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。對此，國民黨嚴正聲明否認。

    由於對綠營出身的鄭麗文相對陌生，加上憂心國民黨後續地方大選再次「偏離航道」，為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提。包括擋下賴清德軍購、即刻阻止「國安法制」立法進程，以及排除對以中國統一作為目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

    國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加四百億美元軍購。報導將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

    國民黨強調，始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

    國民黨表示，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

    對於自由時報追問到底有沒有三個行動的「門票說」、是否廢除反共條款？國民黨僅強調，嚴正拒絕造謠煽動，捍衛兩岸和平。

