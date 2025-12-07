為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    昔日蔣公反共、今日萬安護紅？ 閩南狼痛批蔣萬安「愧對祖宗」

    2025/12/07 20:28 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    因資安與反詐需求，內政部日前依規定封鎖中國社群平台小紅書一年，引發全台熱議。台北市長蔣萬安更是開砲批評行政院長卓榮泰「反中反到自己變成共產黨」。此話一出，網紅閩南狼隨即發文痛批，蔣萬安此舉簡直是「邏輯壞死」。他直言，從蔣介石到蔣經國，「反共」一直是蔣家最重要的政治基因，結果到了蔣萬安卻急著替不受監管的中共企業護航，直指蔣萬安那句「反共反到變共產黨」，正是在形容他自己的位置。

    閩南狼在臉書貼文中指出，內政部封鎖小紅書並非「反中」，而是民主國家依法管理拒絕受法律監管的平台，目的是保護人民的資安與通訊安全。他強調，真正會封鎖言論、壟斷資訊、無視法律的才是中共，而台灣政府是依法行動。反觀蔣萬安，身為民主國家的市長，卻在政府處理不願配合法規的平台時，急著跳出來替對方說話，這種邏輯到底誰比較像是在幫極權說話？

    閩南狼進一步質疑，蔣萬安嘴上喊著反共，但回頭看看這些年：是誰堅持舉辦雙城論壇？是誰去中國跟中共稱兄道弟？又是誰在面對中共打壓台灣時，只會喊著「恢復交流」卻不敢講真話？閩南狼嘲諷，蔣萬安口中的「反中反到變共產黨」，與其說是描述政府，不如說是在精確形容他自己的政治立場。

    閩南狼最後呼籲，如果蔣萬安還記得他祖父那一輩人的「反共精神」，至少在這種涉及國安與法律監管的關鍵時刻，不要站在需要被監管的中共企業那一邊。

