發文嘲諷台灣民主是笑話 中國人神回「1句話」 藍白粉秒閉嘴！

中國與台灣的關係受到兩岸人民乃至國際社會熱議。（路透檔案照）

國民黨和民眾黨的支持者時常批評民進黨政府是「綠共」，最近又有藍白粉在網上發文嘲諷台灣民主就是個笑話，結果釣出中國網友神回「建議和我們換國籍」，讓該名藍白粉秒閉嘴。

近日中國社交平台「小紅書」因不配合我國反詐，中央下令封鎖一年，讓不少台灣用戶不滿，尤其是藍白粉，砲轟民進黨政府反中反到「走火入魔」。有網友還在Threads上發文：「來講一個世界笑話，台灣很民主」。

該貼文曝光後隨即引發熱議，雖然只有200多讚，但有上千人留言，且大多數都是反嗆原PO的聲音。其中一名使用簡體字的中國網友無奈表示，「強烈建議和我們換國籍，你當中國人，我當台灣人，好不好？」

該則留言馬上吸引破萬讚，也不見原PO回覆，其他台灣鄉民笑翻，「他不敢回你啦」、「大哥不要一開始就出大絕，這樣不好玩」、「我是來看真中國人痛打假中國人的」、「原PO請問可以回答一下這樓嗎？」、「哥們你一上來就直接絕殺他？那我們還怎麼留言玩下去」、「我真的很少按中國人讚，但這個我不按不行」。

有藍白粉在網上發文嘲諷台灣民主就是個笑話，結果釣出中國網友神回。（圖翻攝自Threads）

