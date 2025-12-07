為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    桃園南崁辦親子活動 何志偉稱吸票能力涵蓋「0到100歲」

    2025/12/07 18:31 記者余瑞仁／桃園報導
    總統府副秘書何志偉積極熱身爭取參選桃園市長，今天在桃園南崁五福宮舉辦親子活動，與小朋友互動。（記者余瑞仁攝）

    總統府副秘書何志偉積極熱身爭取參選桃園市長，今天在桃園南崁五福宮舉辦親子活動，與小朋友互動。（記者余瑞仁攝）

    被外界視為綠營參選桃園市長熱門人選、總統府副秘書長何志偉，昨與今（7）日接連2天在桃園市辦活動，今天下午於蘆竹區南崁五福宮的「桃園HO幸福親子活動」吸引約600人到場，現場提供爆米花、彩色鉛筆、冰淇淋、大型遊具，還有魔術師現場表演，現場氣氛熱鬧溫馨。何志偉表示，他代表賴清德總統向大朋友、小朋友問好，希望透過活動能夠讓小朋友玩得開心。

    何志偉表示，這段期間他深入桃園各地舉辦多場親子活動，同時也向市民報告自己過去的努力與成果，其中有3項最受矚目，一是「普發現金」，自己一直是倡議者之一，也成功推動政策落實；第二是「耐震補強作業」，桃園有著許多百年宮廟與老舊校舍，透過積極爭取，讓重要建築在地震中更安全；第三為廣受年輕族群歡迎的「Tpass通勤月票」，讓通勤族與學生能大幅減輕交通負擔，讓日常通勤更便利、更省錢。

    何志偉說，很慶幸天公作美，這2天他在桃園舉辦的親子活動吸引眾多民眾參與，大人小孩都玩得很開心，現場有音樂、環保及各式親子主題，獲得各年齡層民眾熱烈回應，從小朋友到阿公阿嬤，再到年輕父母都對他非常友善，他認為自己的吸票能力涵蓋「0到100歲」；感謝老天爺、媽祖娘娘與各路神明的保佑，也感謝地方里長的協助張羅，讓活動圓滿成功，讓參加的親子充滿幸福回憶。

    對於是否有信心爭取參選桃園市長，何志偉表示，過去他選舉的得票率曾不斷創紀錄，而未來不論做什麼，一定會把事情做好並讓民眾有感，現在透過清楚說明政策，並藉由一場又一場活動聆聽民眾想法。他說，很高興接觸到的民眾都願意與他交流並且信任，這份信任感讓他有能力和能量把事情做好。

    對於外傳民進黨對桃園市長參選人黨內提名還有約2個月時間，何志偉說，他會積極持續與市民溝通、提出建設桃園的政策藍圖，而不論最終提名人選是誰，都有責任讓桃園變得更好，為台灣發聲，為下一代孩子把國家和城市建設得更好。

    何志偉表示，他代表賴清德總統向大朋友、小朋友問好，希望透過活動能夠讓小朋友玩得開心。（記者余瑞仁攝）

    何志偉表示，他代表賴清德總統向大朋友、小朋友問好，希望透過活動能夠讓小朋友玩得開心。（記者余瑞仁攝）

