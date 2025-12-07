放過小孩吧！林于凱：別拿家人、小孩作政治攻防工具

前高市議員林于凱提醒，別拿家人、小孩做政治攻防工具。（記者王榮祥翻攝）

立委賴瑞隆的8歲孩子在校不當行為，遭部分媒體、網路刻意與政治連結！前高市議員林于凱今喊話放過小孩吧，別再拿家人、小孩作政治攻防的工具。

林于凱指出，40多年前孫運璿先生擔任行政院長時，政務委員李國鼎曾說「如果一流的人都不到政府，來的都是二、三流的人，未來國家是由二、三流的人制定政策，領導一流的人，到時你們也沒好日子過」。

因為有一流的人在40年前願意進政府，台灣才有現在的半導體產業優勢，那國人應該想想，現在台灣政府的狀況又是如何？

他提到政府有一陣子傳出一線政務官難覓狀況，原因是立法院及地方議會質詢，有時會要創造吸睛而對官員羞辱或人身攻擊，導致專業人士不太願意進政府服務，後來也越來越多非專業政治任命情況。

他認為現在狀況非但沒有好轉，連民代本身都會面臨除了祖宗八代被刨墳，自身身家被扒開，連小孩都難倖免於難情況，如果他想再參選，一想到政治現況如此，都會先倒退六步。

他進一步指出，立委賴瑞隆家中小孩在學校的不當行為已被勒令要秉公調查，那就交給調查，不要再一直炎上小孩；同時也不該再肉搜黃國昌的小孩就讀哪裡？家住哪裡？這不要說政治圈，而是都超過「做人基本尺度」了。

林于凱提醒大人的世界加倍奉還那是你的自由，但放過小孩吧！各黨好像都沒兒少部，但有婦女部的 ，是否應出來呼籲一下，不管是初選、大選或是任何時刻，請不要再拿家人、小孩作為政治攻防的工具，找回一些正向政策攻防，讓一流人才不要因擔心家人受牽連，對政治卻步！

他誠摯的呼籲，讓政治攻防回到政策攻防。

