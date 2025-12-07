為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    呼應鄭麗文「中彰投執政金三角」 謝衣鳯：盼國民黨繼續服務

    2025/12/07 17:17 記者劉曉欣、張瑞楨／彰化報導
    鄭麗文強調中彰投是中台灣執政金三角，缺一不可。（記者劉曉欣攝）

    鄭麗文強調中彰投是中台灣執政金三角，缺一不可。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，民調唯一假想敵就是立委、國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯，對此，國民黨主席鄭麗文今天（7日）強調，中彰投是國民黨在中台灣執政的金三角，缺一不可，國民黨人才濟濟，一切按照制度，為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才；謝衣鳯則說，讓國民黨為彰化縣繼續服務！

    鄭麗文今天到彰化縣參加黨慶活動，鄭麗文表示，希望繼續延續過去3位女性縣市長非常優異的執政成績，而彰化縣更是2026年的重中之重。彰化縣部分，國民黨人才濟濟，亦有提名的辦法，一切按照制度，黨部也在彰化積極進行徵詢協調溝通當中，未來依照國民黨的提名制度，為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。

    謝衣鳯為彰化縣國民黨唯一的一席立委，被視為接棒彰化縣長王惠美的最強人選，但謝衣鳯長期來都不鬆口；她今天則強調，縣長提名會與中央進行討論，確認後會再綜合說明，也感謝各界的徵詢，希望國民黨能為彰化縣繼續服務。

    今天的彰化縣國民黨慶活動，已表態爭取國民黨縣長提名的前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋也都到場，而謝衣鳯與胞弟、彰化議長謝典霖也難得出現比鄰而坐的同框畫面。

    國民黨主席鄭麗文參加彰化縣黨慶。（記者劉曉欣攝）

    國民黨主席鄭麗文參加彰化縣黨慶。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣國民黨慶活動，立委謝衣鳯（前排右2）、已表態爭取縣長提名的洪榮章（左2）、柯呈枋（後排右2）也到場。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣國民黨慶活動，立委謝衣鳯（前排右2）、已表態爭取縣長提名的洪榮章（左2）、柯呈枋（後排右2）也到場。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣國民黨慶活動，黨部主委、立委謝衣鳯與胞弟、議長謝典霖比鄰而坐。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣國民黨慶活動，黨部主委、立委謝衣鳯與胞弟、議長謝典霖比鄰而坐。（記者劉曉欣攝）

